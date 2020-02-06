بازخوانی پیام اسکوچیچ بعد از جدایی از نفت/ «خانه» تیم ملی بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، حالا دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که چرا دراگان اسکوچیچ سرمربی کُروات تیم فوتبال صنعت نفت برای جدایی از این تیم به آب و آتش می زد. زمزمه های جدایی اسکوچیچ از صنعت نفت بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان بالا گرفت و این مربی حتی در رختکن هم از بازیکنان تیمش خداحافظی کرد.

این مربی کُروات با توافقی که با مسئولان صنعت نفت داشت در بازی با پرسپولیس هم روی نیمکت نشست اما در پایان این مسابقه سفره دلش را برای خبرنگاران باز کرد. او در کنفرانس خبری گفته بود که مشکل قلبی ندارد اما یکسری مشکلات دیگری دارد و دنبال درمانش است که باید به کشورش (کرواسی) بازگردد.

اسکوچیچ حتی گفته بود: «اگر شرایطی که من دارم مهمتر از قرارداد است که دیگر نمی دانم چه بگویم. یکسری چیزها در زندگی است که بیش از فوتبال این قوانین ارزش دارد. مگر اکنون در روم باستان هستیم؟ مهم این است که باید در سلامتی باشیم یا خیر؟»

در هر صورت اسکوچیچ بعد از بازی با پرسپولیس توانست رضایت مدیران باشگاه صنعت نفت را جلب کند و از این تیم جدا شود. حتی همان زمان هم هیچکس تصور نمی کرد اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی بنشیند. البته علی عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: «پیشنهادم به فدراسیون این است که اگر دنبال مربی خارجی می گردد، اسکوچیچ را انتخاب کند.»

این مربی حتی متنی را در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «باید به شما اطلاع دهم که به دلایل شخصی مجبور به بازگشت به خانه شدم. این تصمیم هیچ ارتباطی با جنبه مالی و نه با قراردادم و نه وضعیت فعلی کشور ندارد، من همیشه در ایران احساس خوبی و امنیت داشته ام و در عین حال می‌دانم که در خوزستان و همچنین در کل کشور ایران افراد زیادی به من احترام می‌گذارند {...} من از ایران خداحافظی نمی‌کنم، اما شما را به زودی و به بهانه دیگری می‌بینم.»

حالا که اسکوچیچ تقریبا با فدراسیون فوتبال ایران به توافق رسیده است می توان نگاهی به صحبت ها و پیامهایش انداخت. او گفته بود مجبور است به «خانه» بازگردد و شاید منظورش از خانه تیم ملی کشورمان و حضورش به جای مارک ویلموتس مربی بلژیکی بوده است.

به هر حال بعد از انتخاب رسمی اسکوچیچ و معرفی او می توان گفت میراث کارلوس کی روش بعد از ویلموتس به یک مربی کُروات دیگر می رسد؛ هموطن برانکو ایوانکوویچ که با کی روش جنگ و جدل زیادی داشت.