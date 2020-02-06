ظریف: شهادت سردار سلیمانی پایان حضور آمریکا در منطقه را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین، شهید سلیمانی را «انسانی وارسته و متواضع» خواند و گفت، «من کمتر فردی دیده بودم به این میزان از متواضعی با این میزان از توانمندی و قدرت. به عنوان یک انسان بسیار باهوش بود. بسیار پرکار بود. به عنوان یک رئیس، رئیس فرمانده بسیار شجاع بود و بسیار نگران افراد خودش و مهم‌تر از آن بسیار نگران افراد غیر نظامی. بارها می‌شد که به خاطر غیر نظامیان اقداماتی را انجام نمی‌داد.»

وزیر امورخارجه ایران در ادامه درباره سلوک اخلاقی سردار سلیمانی گفت: بسیار می‌شد که از غیر نظامیانی که در محیط عملیات بودند عذرخواهی می‌کرد. او شخصاً به خانه‌های‌شان می‌رفت و عذرخواهی می‌کرد. به عنوان یک استراتژیست بسیار آینده‌نگر بود و به عنوان یک فرد سیاسی بسیار معتدل بود. آقای سلیمانی بسیار فرد عاقل و حساسی بود در مورد آینده. پیش‌بینی‌های درستی داشت در مورد آینده و بسیار هم با جدیت کارهایش را دنبال می‌کرد.

در این گفتگو، محمدجواد ظریف، فرمانده سپاه قدس را «سرباز واقعی صلح» دانست و گفت: منطقه ما یک سرباز واقعی برای صلح را از دست داد. من در جریان‌های مختلف در افغانستان، در عراق شخصاً از کار خودم با سردار سلیمانی به یاد دارم که اگر سلیمانی نبود حکومت در افغانستان در سال ۲۰۰۱ تشکیل نمی‌شد. توافق بین گروه‌های افغانی صورت نمی‌گرفت. تلاش شهید سلیمانی بود که در میدان کمک کرد به مذاکرات بن و اجازه داد که نتیجه بگیریم. این‌ها چیزهائی است که برای خیلی‌ها در منطقه روشن نیست. بسیاری از تحولات در عراق نه تنها سردار سلیمانی رهبر مبارزه با داعش بود بلکه نقشی بسیار مهم در تفاهم، در رسیدن به هماهنگی، در کمک به دولت مردان عراقی در این حوزه‌ها داشت.

در ادامه وزیر امورخارجه ایران، درباره آشنائی‌اش با شهید سلیمانی گفت: این آشنایی زمانی شروع شد که ایشان مسؤولیت سپاه قدس را به عهده گرفتند و من هم به عنوان فردی که در حوزه دیپلماسی فعال بودم مخصوصاً در موضوعاتی مثل بوسنی و افغانستان و سایر موضوعات منطقه‌ای ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با ایشان داشتیم. همانطور که گفتم در کنفرانس بن که من نماینده ایران بودم سردار سلیمانی مسؤولیت قدس را به عهده داشتند و در گفت‌وگو با مقامات عالی گروه‌های مختلف افغانی و کمک بسیاری کردند به من برای این که به نتیجه برسیم.

ظریف در ادامه گفت: در عراق و سوریه به صورت واضح می‌شود به این نکته رسید که در کنار مقاومت مردم عراق و سوریه نقش بارز شهید سلیمانی باعث شد که داعش شکست بخورد. هم در عراق و هم در سوریه. البته خود شهید سلیمانی هم همیشه به این نکته اذعان داشت که این مقاومت و در واقع شجاعت مردم عراق و مردم سوریه بود که داعش را شکست داد. ولی نقش شخص ایشان در کمک به این مقاومت و در یاری رساندن در هر جایی حتی در کردستان عراق زمانی که اربیل در حال سقوط بود هیچ کسی جز شهید سلیمانی به آنجا نرفت و در اربیل همراه با دولت اقلیم و در کنار دولت اقلیم در مقابل داعش ایستادگی نکرد.

محمدجواد ظریف همچنین در این گفتگو در خصوص اقدام آمریکا به این ترور گفت: هیچ فرد عاقلی چنین اقدامی نمی‌کرد. ترامپ با این اقدامش پایان حضور آمریکا در منطقه را رقم زد و من فکر می‌کنم اینجاست که شهید سلیمانی موفق‌تر از سردار سلیمانی خواهد بود. شهید سلیمانی کاری کرد که در زمان حیاتش خوب ما دیدیم که در کنار مقاومت مردم علیه اشغال و تروریسم ایشان سوابقی را به جای گذاشت که در دل‌ها ماند. این که بعضی‌ها خیال می‌کنند که جمهوری اسلامی در منطقه عملیات نیابتی انجام می‌دهد، کدام عملیات نیابتی می‌تواند میلیون‌ها آدم را در عراق و هند و روسیه و الجزائر و آمریکای جنوبی بیرون بیاورد؟ اینجاست که شهید سلیمانی با آن سابقه درخشان مبارزاتی، باعث شد که مردم در این منطقه به ماهیت آمریکا پی ببرند. دولتی که آنقدر شجاعت ندارد که در برابر یک فرمانده بجنگد و باید این فرمانده را از طریق یک اقدام تروریستی بزدلانه شهید کند. شما باید با یک فرمانده نظامی باید در میدان نبرد بجنگید نه به صورت یک اقدام بزدلانه اینگونه عمل بکنید. آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی همیشه اینجوری عمل می‌کردند. من فکر می‌کنم آمریکا در چند هفته گذشته در اقدام کرده که ماهیت آمریکا را در منطقه به ما بهتر نشان داده است. یکی این که آنقدر بزدل است که نمی‌تواند با یک رهبری نظامی در میدان نظامی و میدان جنگ برخورد بکند و دوم این که به تمام کشورهای عرب منطقه ما نشان داد که در دعوای اعراب و رژیم صهیونیستی آمریکا میانجی نیست. آمریکا از رژیم صهیونیستی صهیونیست‌تر است. آقای ترامپ معامله قرنی که پیشنهاد کرد در واقع از هر چه صهیونیست‌ها در هر وقت می‌خواستند بیشتر است و این دو واقعیت هست که من فکر می‌کنم آثار خون پاک شهید سلیمانی است و برای همین هم هست که میگویم شهید سلیمانی از ژنرال سلیمانی احتمالاً در منطقه ما مؤثرتر است.

وزیر امورخارجه ایران، همچنین درباره اقدامات اخیر ترامپ در منطقه اظهار داشت: اقدامی که ترامپ انجام داد اقدام تروریستی دولتی است. خب آقای ترامپ هم الآن متهم به تروریسم اقتصادی است علیه مردم ایران هم به تروریسم فرهنگی. ایشان تهدید کرده است که مناطق فرهنگی ما را می‌زند و هم متهم است به تروریسم دولتی. جمهوری اسلامی از راه مراجع مختلف این سه اتهام ترامپ را دنبال خواهد کرد. فعلاً در افکار مراجع عمومی آقای ترامپ به این سه گناه بزرگ و این سه جنایت شناخته شده است. به یاری خدا در سایر مراجع هم همین را پیگیری خواهیم کرد.

ظریف در ارتباط با پیگری حقوقی اقدامات آمریکا نیز تاکید کرد: از هر امکانی برای پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد. از جمله محاکم داخلی. من فردا با حقوقدانان بین‌المللی جلسه دارم. با حقوقدانان بین‌المللی در این زمینه با محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران که حتماً صلاحیت دارند برای رسیدگی به قتل تروریستی یک فرمانده ایرانی همکاری خواهیم کرد و در حوزه‌های دیگر هم دنبال خواهیم کرد ان شاء الله به بهترین وسیله.

ظریف با اشاره به سوریه نیز گفت: شهید سلیمانی در سوریه در مقابله با داعش، در جلوگیری از گسترش تروریسم، در حمایت از مردم سوریه، در بازسازی سوریه نقشی بسیار برجسته داشت. در لبنان هم کل جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم لبنان، در کنار مقاومت در لبنان هست و سردار سلیمانی هم به همین نحو عمل می‌کرد و همیشه برای مردم لبنان و برای حضرت حجه الاسلام نصرالله رهبر لبنانی، همچون من، احترام ویژه‌ای قائل بودند و معتقد بودند که مردم لبنان و حزب الله و سایر گروه‌های لبنانی خودشان بهترین تصمیم‌گرندگان برای آینده لبنان هستند.