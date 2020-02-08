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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۲۵

تداوم پیشروی ارتش سوریه در جنوب حلب/شهرک راهبردی العیس هم فتح شد

تداوم پیشروی ارتش سوریه در جنوب حلب/شهرک راهبردی العیس هم فتح شد

ارتش سوریه به پیشروی‌های خود در حومه جنوبی حلب ادامه داد و بر شهرک راهبردی العیس و بلندی آن مسلط شد تا فقط ۱۵ کیلومتر تا تسلط کامل بر اتوبان مهم ام۵ مانده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروی‌های خود در حومه جنوبی حلب ادامه داد و بر شهرک راهبردی العیس و بلندی آن مسلط شد.

ارتش سوریه پس از آنکه این شهرک را از سه محور به دنبال سیطره بر روستای بانص، محاصره کرده بود بر آن مسلط شد و تروریست‌ها از آن فرار کردند.

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که نیروهای ارتش سوریه با تسلط بر بیشتر مناطق اتوبان دمشق به حلب در آستانه تسلط کامل بر این اتوبان مهم هستند و چند منطقه بیشتر تا تسلط کامل ندارند و تنها ۱۵ کیلومتر از این اتوبان خارج از کنترل نیروهای ارتش سوریه است.

این در حالی است که ساعاتی قبل اعلام شده بود که ۳۰ کیلومتر از اتوبان دمشق به حلب معروف به ام ۵ در دست تروریستهاست. جاده ام ۵ طولانی‌ترین راه در سوریه میان دمشق و حلب است که حدود ۳۵۶ کیلومتر است.

ارتش سوریه طی ساعات و روزهای گذشته بر ۴۲ منطقه در جنوب و غرب حلب مسلط شده اند که شامل؛ خان طومان، انبارهای خان طومان، الخالدیه، رجم، تپه‌های حزمر، خربه خرص، تل الزیتون، الراشدین پنج، معراتا، زمار، جزرایا، عثمانیه کبیره، طلافح، تل تباریز، محارم، خواری، القلعجیه، خلصه، زیتان، برنه، الحویر، أبد، اعجاز، الشیخ احمد، تل کراتین، مزرعه الظاهریه، العاصریه، مکحله، رسم الورد، ام عتبه، جب الکاس، رسم العیس و رسم صهریج بانص، العیس و تل العیس است.

کد مطلب 4847978

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