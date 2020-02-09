هدر رفت ۳۷ درصدی آب در روستاهای شاهرود/ ۳۰۰۰ متر شبکه اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل حسین پور غروب یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی اداره آب فاضلاب روستایی شاهرود ضمن بیان اینکه با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی، ۳۷ درصد آب در روستاها هدر میرود، ابراز داشت: برای رفع این مشکلات کار اصلاح شبکه در اکثر روستاها انجام و سه هزار متر شبکه آب و فاضلاب روستایی شاهرود اصلاح شد.
وی بابیان اینکه دو هزار متر در بخش بسطام، یکهزار متر در خارتوران بخش بیارجمند و ۵۰۰ متر بخش مرکزی امسال صلاح شبکه شدند، افزود: برنامهریزی برای اصلاح شبکه نقاط حادثهخیز است که بعد از برآورد و تخصیص اعتبارات کار در این قسمتها انجام میشود.
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شاهرود بابیان اینکه مبلغ اعتبارت این اداره طی سال جاری چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، ابراز داشت: از این میزان اعتبارات دو میلیارد تومان به چهار پروژه کلنگ زنی در بخش خارتوران و ۱۷ پروژه باقابلیت افتتاح اختصاص یافت.
حسین پور بابیان اینکه مجتمع خارتوران ۹ روستا امسال ۹ میلیارد تومان اعتبار داشتند، در ادامه تصریح کرد: از این میزان تنها دو میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که در صورت داشتن اعتبارات لازم ساخت مخزن و اصلاح خط انتقال به طول دو کیلومتر تا آخر سال تمامشده و در این حوزه مشکل کبود آب نخواهیم داشت.
وی بابیان اینکه در حوزه روستاها مجتمع شهدای گمنام قلعهنو از تعداد ۲۳ مورد، ۱۳ روستا در مدار است و بهصورت مجتمعی مشکل آب ندارند، افزود: تنها مشکل موجود در دهملا و قلعهحاجی است که با حفر چاه و اختصاص اعتبارات لازم این موضوع رفع میشود.
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شاهرود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر مشکل آب در روستای میغان نیز اضافه کرد: تنش موجود در این قسمت در مورد دامداریهایی که به واگذاری آب در جهاد کشاورزی مربوط میشود زیرا در قانون جدید آب به دامداریها تعلق نمیگیرد و این مورد از سال ۹۴ ممنوع شده است.
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