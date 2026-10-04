۳ پرونده قصاص نفس با تلاش کارگروه صلح و سازش خوزستان به مصالحه ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به اهمیت تلاش برای ایجاد زمینه گذشت در پرونده‌های قصاص نفس، اظهار کرد: دستیابی به صلح در چنین پرونده‌هایی نیازمند پیگیری مستمر، گفت‌وگوی مؤثر و ایجاد فضای اعتماد میان طرفین است و این روند با همراهی اولیای دم و تلاش مجموعه‌های قضایی و اجتماعی به نتیجه می‌رسد.

وی در رابطه با روند پیگیری این پرونده‌ها بیان کرد: اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولان، کارکنان، صلح‌یاران، معتمدان و افراد تأثیرگذار اجتماعی، مذاکرات لازم را دنبال کردند و در نهایت زمینه گذشت در سه پرونده فراهم شد.

حجت‌الاسلام امانت‌بهبهانی با بیان اینکه گذشت اولیای دم، محور اصلی تحقق این سازش‌ها بوده است، ادامه داد: تصمیم خانواده‌های اولیای دم برای گذشت، اقدامی ارزشمند و قابل احترام است که می‌تواند از اجرای حکم قصاص جلوگیری کرده و مسیر پرونده را به سمت بخشایش و بازگشت آرامش به خانواده‌ها هدایت کند.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان ضمن تشریح نقش کارگروه مشترک صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس افزود: این کارگروه با حضور و همکاری مجموعه‌های قضایی و زندان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، پرونده‌های واجد شرایط را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند تا پیش از اجرای حکم، فرصت لازم برای گفت‌وگو، جلب رضایت و تحقق سازش فراهم شود.

وی همچنین از همکاری مدیرکل زندان‌های خوزستان، معاونت قضایی زندان‌ها، معاونت پیشگیری و اجرایی، مدیریت زندان سپیدار اهواز و سایر مسئولان و کارکنان مرتبط با این پرونده‌ها قدردانی کرد و ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌ها در کنار ظرفیت معتمدان و افراد مؤثر اجتماعی، می‌تواند روند صلح و سازش در پرونده‌های حساس را تقویت کند.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی از تلاش‌های صلح‌یاران در پیگیری این پرونده‌ها نیز تقدیر کرد و گفت: استمرار این اقدامات در کنار گذشت و بزرگواری اولیای دم، ظرفیت فرهنگ صلح و بخشایش را در جامعه تقویت خواهد کرد.