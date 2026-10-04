به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار مصباحی ظهر یکشنبه در جلسه رفع موانع تولید شهرستان آستانه‌اشرفیه که با حضور فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای پایدار دارند و دستگاه‌های اجرایی باید برای فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی زمینه لازم را فراهم کنند.

وی با اشاره به شعار سال افزود: حمایت از تولیدکنندگان نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها نمود عملی داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده و با تقویت توان داخلی، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت از سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه تولید و اشتغال را هموار کنیم.

اختصاص ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه کمیته امداد

مصباحی با اشاره به اعتبارات حوزه کمیته امداد بیان کرد: امسال حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه اختصاص یافته است و فرماندار آستانه‌اشرفیه باید سهم شهرستان از این منابع را از استان مطالبه کند تا واحدهای واجد شرایط بتوانند از ظرفیت‌های حمایتی استفاده کنند.

وی بر ضرورت افزایش جذب اعتبارات حمایتی تأکید کرد و گفت: میزان جذب این اعتبارات در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد بوده است و انتظار می‌رود امسال با برنامه‌ریزی و پیگیری بیشتر، عملکرد شهرستان در جذب منابع بهبود یابد.

معاون اقتصادی استاندار گیلان همچنین با اشاره به مجموع درخواست‌های اعتباری افزود: از مجموع ۳۱ هزار میلیارد تومان درخواست اعتبار، ۲۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

در این نشست، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسائل و مطالبات خود را در زمینه تأمین نقدینگی، دریافت تسهیلات، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، مشکلات اداری و توسعه واحدهای تولیدی مطرح کردند و مقرر شد دستگاه‌های مسئول نسبت به بررسی و پیگیری این مشکلات و رفع موانع موجود اقدام کنند.