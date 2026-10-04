مهاجرانی: فشار اقتصادی نباید خانواده ها را از فرزندآوری دور کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، در نشست چهارمین رویداد جایزه کلی جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در جهان، افزود: جمعیتی باید وجود داشته باشد تا تولید اقتصادی، تولید دانش، اقتدار و سایر ظرفیت‌های یک کشور برای آن معنا پیدا کند و کشورهای مختلف نیز اقدامات متفاوتی را در این زمینه انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه خانواده در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: ما خانواده‌دوست هستیم و خانواده برای ما حرمت و لذت خاصی دارد؛ موضوعی که نیازی به توضیح یا ایجاد مشوق ویژه برای آن نیست. چند نسل از خانواده‌های ایرانی سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی در خانواده‌های مدرن نیز که شکل زندگی تغییر کرده، حرمت خانواده، لذت حضور در خانواده و صدای فرزندان همچنان جایگاه خود را دارد.

مهاجرانی ادامه داد: آنچه ممکن است به‌تدریج به یک خطر تبدیل شود، فشارهای اقتصادی است که می‌تواند آرام‌آرام فرهنگ و عادت‌های ما را تغییر دهد؛ چراکه عادت‌ها به مرور وارد فرهنگ می‌شوند و در وجود انسان جای می‌گیرند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: باید مراقب باشیم فشارهای اقتصادی ما را از فرهنگ و لذت خانواده دور نکند. وظیفه ما این است که موانع تشکیل خانواده، فرزندآوری و گرم‌تر شدن فضای خانواده‌ها را تا حد امکان برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه ستاد ملی جمعیت جایگاه خود را دخالت در امور خانواده نمی‌داند، افزود: نگاه ستاد، تسهیل موضوعاتی است که می‌تواند به گرم‌تر شدن فضای خانواده‌ها کمک کند.

مهاجرانی با اشاره به افزایش اشتغال زنان و تغییر سبک زندگی، گفت: طبیعی است که با افزایش اشتغال زنان، نیازهای جدیدی نیز ایجاد شود. سبک زندگی تغییر کرده و باید این تغییرات را بپذیریم. بسیاری از امکاناتی که امروز برای خانواده‌ها ضروری است، در گذشته وجود نداشت؛ برای مثال موضوع پوشک در دوره‌ای که نسل‌های گذشته فرزند بودند یا صاحب فرزند می‌شدند، به شکل امروز مطرح نبود.

وی افزود: باید تسهیلاتی ایجاد کنیم تا شرایط برای مادران و خانواده‌ها آسان‌تر شود. موضوعاتی در این زمینه مطرح و برخی اقدامات نیز به تصویب رسیده است، اما باید بپذیریم که شتاب تحولات اقتصادی در بسیاری از موارد از سرعت اقدامات دولت بیشتر است.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش مهمی از این وضعیت به جنگ اقتصادی بازمی‌گردد که کشور در آن قرار دارد. دولت و همه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، در یک سو باید آینده ایران را در نظر بگیرند و از سوی دیگر با شرایط فعلی که در آن قرار داریم، مواجه هستند.

وی ادامه داد: فشارهای اقتصادی در چنین شرایطی بر همه ارکان زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و دولت وظیفه دارد برای کاهش این فشارها تلاش کند.

مهاجرانی با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی علیه ایران گفت: هدف این فشارها فقط افراد یا تأسیسات نیست، بلکه مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این است که جامعه ایران ضعیف و ناامید شود و دولت وظیفه دارد با تمام توان برای کاهش این فشارها و رفع موانع زندگی مردم اقدام کند.

وی تأکید کرد: همه باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا موانع را از پیش پای مردم برداریم و تسهیلات لازم را فراهم کنیم. منظور از تسهیلات صرفاً وام نیست. وام یکی از ابزارهای تسهیل است، اما باید امور مربوط به ازدواج، فرزندآوری و زندگی خانواده‌ها را به شکل گسترده‌تری تسهیل کنیم.

سخنگوی دولت افزود: دولت در حوزه تسهیلات بانکی و وام‌های تکلیفی نیز تلاش می‌کند از این مسیر عقب نماند، اما تسهیل باید فراتر از پرداخت وام باشد و مجموعه‌ای از اقدامات را دربرگیرد.

مهاجرانی با اشاره به برخی اقدامات حمایتی در سایر کشورها گفت: برای نمونه، دورکاری زنان باردار و ایجاد مرخصی‌های مناسب از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. کشورهایی با فرهنگ‌های مشابه نیز با ایجاد شرایط مناسب برای فرزندآوری توانسته‌اند نرخ فرزندآوری بالاتری داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکارهای مربوط به خانواده و فرزندآوری را اصلاح کنیم، همچنان جذابیت خانواده به اندازه‌ای است که خانواده‌های ایرانی علاقه‌مند به گرم‌تر و بزرگ‌تر شدن خانواده خود هستند.

سخنگوی دولت بر ضرورت توجه به مهدکودک‌ها، کیفیت‌بخشی به مدارس و حمایت از زنان باردار تأکید کرد و گفت: موضوع مهدکودک کودکان، کیفیت‌بخشی به مدارس و ایجاد تسهیلات برای زنان باردار باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین دورکاری را یکی از موضوعات مهم در حمایت از زنان و خانواده‌ها دانست و افزود: دورکاری در کشور ما هنوز به بهره‌وری کافی نرسیده است و باید برای اصلاح سازوکارهای آن اقدامات لازم انجام شود.

مهاجرانی ابراز امیدواری کرد آمارهای نگران‌کننده درباره آینده جمعیت کشور محقق نشود و گفت: امیدواریم با همراهی همه بخش‌ها و با یاری خداوند، خانواده‌های ایرانی پرجمعیت‌تر شوند و گرما، سلامت و لذت خانواده در کنار خانواده‌های ایرانی باقی بماند.

وی تأکید کرد: خانواده برای ایرانیان اهمیت زیادی دارد و حتی نسبت دادن «بی‌خانواده بودن» به یک فرد می‌تواند در قالب دشنام تلقی شود؛ بنابراین باید قدر خانواده را بدانیم و کمک کنیم خانواده‌ها فرزندان شایسته بیشتری تربیت کنند تا در آینده خدمتگزاران بیشتری برای ایران داشته باشیم.