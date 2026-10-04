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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

مهاجرانی: فشار اقتصادی نباید خانواده ها را از فرزندآوری دور کند

مهاجرانی: فشار اقتصادی نباید خانواده ها را از فرزندآوری دور کند

سخنگوی دولت گفت: دولت باید با رفع موانع اقتصادی و ایجاد تسهیلاتی مانند دورکاری و حمایت از مادران شاغل، زمینه تشکیل و گرم‌تر شدن خانواده‌ها و فرزندآوری را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، در نشست چهارمین رویداد جایزه کلی جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در جهان، افزود: جمعیتی باید وجود داشته باشد تا تولید اقتصادی، تولید دانش، اقتدار و سایر ظرفیت‌های یک کشور برای آن معنا پیدا کند و کشورهای مختلف نیز اقدامات متفاوتی را در این زمینه انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه خانواده در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: ما خانواده‌دوست هستیم و خانواده برای ما حرمت و لذت خاصی دارد؛ موضوعی که نیازی به توضیح یا ایجاد مشوق ویژه برای آن نیست. چند نسل از خانواده‌های ایرانی سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی در خانواده‌های مدرن نیز که شکل زندگی تغییر کرده، حرمت خانواده، لذت حضور در خانواده و صدای فرزندان همچنان جایگاه خود را دارد.

مهاجرانی ادامه داد: آنچه ممکن است به‌تدریج به یک خطر تبدیل شود، فشارهای اقتصادی است که می‌تواند آرام‌آرام فرهنگ و عادت‌های ما را تغییر دهد؛ چراکه عادت‌ها به مرور وارد فرهنگ می‌شوند و در وجود انسان جای می‌گیرند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: باید مراقب باشیم فشارهای اقتصادی ما را از فرهنگ و لذت خانواده دور نکند. وظیفه ما این است که موانع تشکیل خانواده، فرزندآوری و گرم‌تر شدن فضای خانواده‌ها را تا حد امکان برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه ستاد ملی جمعیت جایگاه خود را دخالت در امور خانواده نمی‌داند، افزود: نگاه ستاد، تسهیل موضوعاتی است که می‌تواند به گرم‌تر شدن فضای خانواده‌ها کمک کند.

مهاجرانی با اشاره به افزایش اشتغال زنان و تغییر سبک زندگی، گفت: طبیعی است که با افزایش اشتغال زنان، نیازهای جدیدی نیز ایجاد شود. سبک زندگی تغییر کرده و باید این تغییرات را بپذیریم. بسیاری از امکاناتی که امروز برای خانواده‌ها ضروری است، در گذشته وجود نداشت؛ برای مثال موضوع پوشک در دوره‌ای که نسل‌های گذشته فرزند بودند یا صاحب فرزند می‌شدند، به شکل امروز مطرح نبود.

وی افزود: باید تسهیلاتی ایجاد کنیم تا شرایط برای مادران و خانواده‌ها آسان‌تر شود. موضوعاتی در این زمینه مطرح و برخی اقدامات نیز به تصویب رسیده است، اما باید بپذیریم که شتاب تحولات اقتصادی در بسیاری از موارد از سرعت اقدامات دولت بیشتر است.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش مهمی از این وضعیت به جنگ اقتصادی بازمی‌گردد که کشور در آن قرار دارد. دولت و همه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، در یک سو باید آینده ایران را در نظر بگیرند و از سوی دیگر با شرایط فعلی که در آن قرار داریم، مواجه هستند.

وی ادامه داد: فشارهای اقتصادی در چنین شرایطی بر همه ارکان زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و دولت وظیفه دارد برای کاهش این فشارها تلاش کند.

مهاجرانی با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی علیه ایران گفت: هدف این فشارها فقط افراد یا تأسیسات نیست، بلکه مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این است که جامعه ایران ضعیف و ناامید شود و دولت وظیفه دارد با تمام توان برای کاهش این فشارها و رفع موانع زندگی مردم اقدام کند.

وی تأکید کرد: همه باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا موانع را از پیش پای مردم برداریم و تسهیلات لازم را فراهم کنیم. منظور از تسهیلات صرفاً وام نیست. وام یکی از ابزارهای تسهیل است، اما باید امور مربوط به ازدواج، فرزندآوری و زندگی خانواده‌ها را به شکل گسترده‌تری تسهیل کنیم.

سخنگوی دولت افزود: دولت در حوزه تسهیلات بانکی و وام‌های تکلیفی نیز تلاش می‌کند از این مسیر عقب نماند، اما تسهیل باید فراتر از پرداخت وام باشد و مجموعه‌ای از اقدامات را دربرگیرد.

مهاجرانی با اشاره به برخی اقدامات حمایتی در سایر کشورها گفت: برای نمونه، دورکاری زنان باردار و ایجاد مرخصی‌های مناسب از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. کشورهایی با فرهنگ‌های مشابه نیز با ایجاد شرایط مناسب برای فرزندآوری توانسته‌اند نرخ فرزندآوری بالاتری داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکارهای مربوط به خانواده و فرزندآوری را اصلاح کنیم، همچنان جذابیت خانواده به اندازه‌ای است که خانواده‌های ایرانی علاقه‌مند به گرم‌تر و بزرگ‌تر شدن خانواده خود هستند.

سخنگوی دولت بر ضرورت توجه به مهدکودک‌ها، کیفیت‌بخشی به مدارس و حمایت از زنان باردار تأکید کرد و گفت: موضوع مهدکودک کودکان، کیفیت‌بخشی به مدارس و ایجاد تسهیلات برای زنان باردار باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین دورکاری را یکی از موضوعات مهم در حمایت از زنان و خانواده‌ها دانست و افزود: دورکاری در کشور ما هنوز به بهره‌وری کافی نرسیده است و باید برای اصلاح سازوکارهای آن اقدامات لازم انجام شود.

مهاجرانی ابراز امیدواری کرد آمارهای نگران‌کننده درباره آینده جمعیت کشور محقق نشود و گفت: امیدواریم با همراهی همه بخش‌ها و با یاری خداوند، خانواده‌های ایرانی پرجمعیت‌تر شوند و گرما، سلامت و لذت خانواده در کنار خانواده‌های ایرانی باقی بماند.

وی تأکید کرد: خانواده برای ایرانیان اهمیت زیادی دارد و حتی نسبت دادن «بی‌خانواده بودن» به یک فرد می‌تواند در قالب دشنام تلقی شود؛ بنابراین باید قدر خانواده را بدانیم و کمک کنیم خانواده‌ها فرزندان شایسته بیشتری تربیت کنند تا در آینده خدمتگزاران بیشتری برای ایران داشته باشیم.

کد مطلب 6967253
زهرا ناری

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    نظرات

    • سارا IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      112 3
      پاسخ
      جوونا ازدواج نمیتونن بکنن تا چه برسه بخوان بچه دار بشن
      • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        4 35
        امدادالهی رانادیده نگیرید
    • بهنام ادیم IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      101 4
      پاسخ
      سلام خانم دکتر بعضی وقتا من حرف شما رو نمیفهمم میدونی چرا این حرفو میزنی چون خودت نمیدونی فشار اقتصادی چیه سر برج واریزی به مقدار کافی داری و نمیدونی ماها چی میگیم
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      71 3
      پاسخ
      دو تا جون بخوان ازدواج کنن تو این شرایط باید پدر مادرهای هر دو طرف برا دهها سال تو قرض بیفتند که این دو تا جون برن سر خونه زندگی چه جوری تو پدر مادرها با این حساب مونده که بخوان برا نوه سیسمونی تهیه کنند و جوونا میدونین هر بار دکتر و سونوگرافی و خرج بچه چقدر
      • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        6 58
        برای ازدواج لازم نیست تشریفات اینچنینی وآنچنینی گرفت
    • مرتضی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      81 5
      پاسخ
      پول برای ازدواج نداریم شما به فکر فرزند آوری هستید
      • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        6 25
        لطف کنیدبه وعده الهی درقرآن کریم مراجعه کنیدنسخه حضرتعالی وامثال حضرتعالی بصورت شفاف درکلام الله مجیداست
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      70 2
      پاسخ
      چطوری راه کار بده نون نداریم بخوریم
      • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        6 28
        الحمدولله خداوندارحم الراحمین وبهترین روزی دهنده است
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      68 3
      پاسخ
      حرف های پوچ بدون عمل
    • صالح IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      51 4
      پاسخ
      باش خانم چشم امر دیگه ای ندارین
    • ناآشنا IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      57 2
      پاسخ
      سلام من مادر شرمنده فرزندم بخاطر معیشت کم خونی دارد ویتامین بدنش کمه دیروز بخاطر کم خونی حالش بد شده داخل کلینیک شما الان میگین فرزند بیاورید
    • ایرانی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      28 3
      پاسخ
      چشم
    • معصومه IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      46 3
      پاسخ
      سلام خانم مهاجرانی عزیز مردم پول ندارن ازدواج کنن شما از!فرزندآوری!حرف میزنید
      • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        4 49
        چراندارن؟کارعارنیست وتلاش هاهم یی ثمرنمی شود این حرفهاچیه؟
    • سید محمود امامی از همدان PL ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      54 3
      پاسخ
      گوشت کیلویی ۲۰۰۰۰۰۰ تومن مرغ۳۵۰۰۰۰ تخم مرغ شانه‌ای ۶۰۰هزار
      • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        5 41
        بله ولی مانع ازدواج نیست
    • نا نا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      60 8
      پاسخ
      تو کجایی ما کجا ما تو زندگی روزمون موندیم تو بفکر فرزند آوری هستی مطمعنی توی ایران زندگی می کنی🤔🤔🤔
      • یک ایرانی مسلمان IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        14 23
        باهمت وکار واندیشه صحیح ومدیریت اصولی انسان هاباتوکل به خدابه اهدافشان می رسندشک نکنیم
    • بازنشسته IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      47 8
      پاسخ
      تو خرج بچه ها را بدی چشم
      • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        6 20
        مومنین ازروی یقین معتقدندخدابه کسب روزی حلال برکت می دهد
    • محمد صالحی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      53 4
      پاسخ
      سواره خبر از پیاده ندارد...
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      5 16
      پاسخ
      اگر به سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت سود پرداخت نشود و برای وام ها نزول گرفته نشود آنوقت نود درصد تورم خیلی زود حل میشود چون الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّ
      • محمد IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        5 20
        این سودهاازنظرشرعی ومنطقی وعقلایی اشکال نداردونزول محسوب نمی شود
    • احمدی IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      39 5
      پاسخ
      خانوم مهاجرانی من فرزندم رو فروشگاه نمیتونم ببرم دوتا چیپس برمی‌داره میشه ۲۰۰ هزار تومن بخدا روم نمیشه از دستش بکشم بذارم تو قفسه بگم نخور برای همین ترجیح میدم فروشگاه برای خرید میرم او را نبرم این فقط دوتا چیپس هست وای به خرجهای دیگه
    • صابری قمی ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      39 4
      پاسخ
      با حقوق 25 میلیون چطور میشه ازدواج کرد که انتظار فرزندآوری از نسل جوان رو داری؟ انصافا خودت 25 میلیون حقوق بگیری دست به اعتصاب غذا میزنی چه برسه به ازدواج و فرزندآوری
      • فاطمه IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        5 23
        اگه حلال باشه -که انشاالله هست-خداوندمنان برکت باورنکردنی می دهد
    • ایرانی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      26 2
      پاسخ
      راه حل این است که خانواده‌ها فرزند می‌آورند دولت مهد کودک دولتی رایگان بچه ها را تا سن مدرسه رایگان بزرگ کند و سپس بچه را تحویل خانواده دهد وحالا ماهیانه برای هر فرزند مبلغ مشخصی کمک بلا عوض بدهد و سپس تحصیل تا پایان متوسطه رایگان این راه حل ازدیاد جمعیت است
    • عبدالقیوم IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      29 5
      پاسخ
      الان ۴۰ سالمه از دواج هم نکردم اصلا یادم رفته ، چطور تواین گرونی ازدواج کنیم چه برسه که بچه دار بشیم از ما که گذشت ولی امیدوارم جوونا بتونن ، نمیدونم .
      • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        7 25
        توکل به خداهمه مشکلات راحل می کند
    • ستاره IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      34 2
      پاسخ
      نفست ازجای گرم بلند میشه خانم دکتر
    • سیامک IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      22 3
      پاسخ
      چشم.امردیگه ای......!؟
    • ایرانی IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      18 2
      پاسخ
      چشم امر دیگری ندارید.من کلا قانع شدم.
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      38 2
      پاسخ
      سلام متاسفانه خوب میشد کمی فکر میکردی بعد حرف می‌زدی راست میگی شما نمیدونی تورم چیه ،نداری چیه
    • مهدی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      11 15
      پاسخ
      اگر دولت بیاد فقط هزینه پوشاک دو سال بچه و نصف هزینه زایمان رو قبول کنه مطمئن باشن که آمار تولد سه برابر میشه
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      4 17
      پاسخ
      خداکسی راکه بخاطرپاکدامنی ازدواج بکنه حمایت همه جانبه می کنه والله حقیقت داره
      • . IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
        1 2
        من دخترپاک دامنم ازدواجم نکردم ازدواجم نمی کنم خودم واسیرنمیکنم خداهم همچنان ازم حمایت میکنه اینم حقیقت داره ما مجردا قرارنیست فاسدباشیم
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      18 3
      پاسخ
      فقط شعار
    • بهار IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      16 3
      پاسخ
      حتما هزینه هاشو شما پرداخت می کنی؟ ازکار که بیکارشدیم. مستاجر و تحصیلکرده بیکاریم. آزمون استخدامیتونم که همش پارتی بازیه
      • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        4 20
        ناامیدی یعنی شکست. به قول شاعر:درناامیدی بسی امیداست.....
    • سعید IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      30 6
      پاسخ
      سلام الان اینها که ازدواج کردن توش موندن چه برسه به ازدواج جوانان و فرزند آوری .واقعا متاسفم.
    • مسلم IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      4 12
      پاسخ
      نمیدانم چرا این مسئولین ازخواب بیدار نمی شوند. من سه تا بچه دارم که الان درتامین مخارجشان مانده ام. ازداشتن بچه بیشتر پشیمانم. با این وضعیت ازکجا بیاریم.
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      2 20
      پاسخ
      چشم ما میاریم شما بزرگ کنید
    • فرهنگ فتحی IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      5 18
      پاسخ
      برای بچه ام یه کفش نمیتونم بخرم با این وضعی که شما به وجود آوردید حالا انتظار دارید چهار پنج تا بچه بیاریم باکدوم پول با کدوم پشتوانه حتی پول برای خریدن خورد و خوراک نداریم
    • بی نام IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      4 17
      پاسخ
      ازدواج کردیم بچه هم داریم تا آخر عمر زیر فشار قسط و قرض گیر کردیم و هم باید بترسیم که نکنه فردا روز تو خرجش بمونیم لطفا اینقدر حرف های بی منطق نزنید درسته خدا کمک می‌کنه ولی این زندگی بخور و نمیر جز نگرانی دیگه معنی ندارد...
    • م نوری IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 26
      پاسخ
      نه بابا ... نمی دونستم
    • Fateme IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 24
      پاسخ
      حقوق قانون کار 25 میلیون ، خط فقر از ۱۰۰ میلیون هم رد کرده! جوونا نمیتونن با دلار ۲۷۰ تومنی و طلای ۲۶ تومنی ازدواج کنن. شما میگی بچه؟ مردم عادی تو مخارج روزانشون موندن،اول از تفریحات و مسافرتمون کم کردیم بعدش از پوشاک بعدش از خورد و خوراک الانم در حد بخور نمیر زندگی می‌کنیم ۱۲ ساعت سرکاریم‌ برای حقوق ۲۵ میلیون تومن واقعا به چه رویی درخواست فرزند آوری میکنید؟

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