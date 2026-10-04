روستاییان و عشایر با ۱۰ سال سابقه و ۷۰ سال سن بازنشسته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) در نطق میان‌دستور خود، با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، خواستار توجه دولت و مجلس به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، کارکنان دولت و بازنشستگان شد و تأکید کرد: حقوق و مزایا باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.

عبداللهی تحریم‌های اقتصادی آمریکا را فراتر از یک ابزار سیاسی و نوعی «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» دانست و گفت: هدف این تحریم‌ها ایجاد بی‌ثباتی در زندگی مردم، دشوار کردن دسترسی به کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و مواد اولیه، کاهش صادرات و واردات، رشد اقتصادی و اشتغال است و می‌توان این اقدامات را در زمره جنایت جنگی دانست.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با انتقاد از افزایش نرخ دلار خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش روزانه نرخ ارز به افزایش تورم منجر شده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. کارکنان دولت، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ بنابراین باید اقتصاددانان و صاحب‌نظران برای ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت و سازنده گرد هم آیند.

وی همچنین پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان برخی وزارتخانه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بی‌توجهی به معیشت کارکنان وزارتخانه‌های مادر می‌تواند به پیشرفت کشور آسیب بزند.

عبداللهی ضمن قدردانی از دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، ابراز امیدواری کرد این اقدام هرچه سریع‌تر به نفع نیروهای شرکتی و نظام اداری کشور عملیاتی شود.

وی از وزیر صنعت خواست در سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو تحول ایجاد کند و گفت: باید سازمان‌های توسعه‌ای، ماشین‌سازی تبریز و معادن کشور را به‌روز و فعال کرد.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از وضعیت بخش کشاورزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: سموم غیراستاندارد، کمبود و دشواری تأمین کود شیمیایی، مشکلات دسترسی به تسهیلات، کمبود اعتبار برای راه‌های مزارع، کانال‌های کشاورزی و قنوات از مشکلات جدی کشاورزان است.

وی افزود: محصول سیب باغداران با حداقل قیمت خرید تضمینی خریداری می‌شود و حمایت مناسبی از آنان صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین باید پاسخ روشنی برای مشکلات کشاورزان کشور ارائه شود.

عبداللهی در بخش دیگری از نطق خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست موضوع بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر با ۱۰ سال سابقه و ۷۰ سال سن را عملیاتی کند و گفت: در مواردی بیمه‌شدگان ۹۰ ساله همچنان حق بیمه پرداخت می‌کنند و مشخص نیست چه زمانی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مستمری‌بگیران روستایی و عشایری اظهار کرد: از زمان تأسیس صندوق مربوطه، همسان‌سازی حقوق این افراد به‌درستی انجام نشده و آنان در شرایط دشوار اقتصادی، دوران سالمندی خود را با حداقل حقوق و مزایا سپری می‌کنند.