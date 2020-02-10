راهپیمایی ۲۲ بهمن بسترساز حضور حداکثری در انتخابات مجلس است

حجت الاسلام سید مجید شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شادگان با حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن زمینه حضور حداکثری در انتخابات دم اسفندماه را رقم می‌زنند.

وی تأکید کرد: حضور حماسی و پرشور ملت ایران اسلامی به ویژه مردم انقلابی شهرستان شادگان در این راهپیمایی باعث تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره)، انقلاب اسلامی، رهبری، خون پاک شهیدان، بالندگی نظام و خنثی شدن تمامی توطئه‌های دشمنان خواهد شد.

امام جمعه شادگان اضافه کرد: بدون تردید حضور همه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سبب یأس و ناامیدی دشمنان شده، عرصه را بر آنها تنگ و باعث پویایی و سرزندگی انقلاب می‌شود.

حجت الاسلام شرفی در پایان گفت: با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و از همه مهم‌تر شرکت گسترده مردم در انتخابات مجلس در دوم اسفند، ان‌شاءالله در این ۲ رویداد یک مشارکت خوب مردمی داشته باشیم که این امر مطمئناً باعث خواهد شد توطئه و فشارهایی که دشمنان برنامه‌ریزی کردند خنثی خواهد شد.