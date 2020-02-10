نیازی به بیگانگان در حوزه صنایع دفاع موشکی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین روز از دهه مبارک فجر امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ضمن بازدید از طرح‌های عمرانی در حال ساخت، چندین طرح عمرانی از جمله مرکز مدیریت گزینش و استخدام نیروی پدافند هوایی و قرارگاه سربازی صاحب الزمان (عج) دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) افتتاح کرد.

وی در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی در ستاد نیروی پدافند هوایی با اشاره به پیشرفت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف دفاعی، گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی شرایط علی‌رغم میل دشمنان بسیار تغییر کرده است تا جایی که ما پیش از انقلاب، علم و دانش مورد نیاز کوچک‌ترین کارهای فنی را نداشتیم و نیازمند مستشاران و بیگانگان بودیم اما امروز به همت همان فرزندان متولد شده در دوران انقلاب و بعد از آن، مجرب‌ترین متخصصین در حوزه‌های مختلف دفاعی و صنعتی هستند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: بر این اساس، نه تنها هیچ نیازی به دیگران در حوزه‌های تعمیراتی و تخصص‌های مختلف پیچیده همچون صنایع دفاع موشکی نداریم، بلکه توانایی صادرات انواع تجهیزات، تکنولوژی و دانش این صنایع در دنیا را داریم.