توانمندسازی کارآموزان حوزه فناوری اطلاعات/ شرایط جذب در پژوهشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مریم طایفه محمودی گفت: پژوهشگاه ICT از ابتدای فعالیت خود، یکی از محورها را بر مبنای فراهم شدن امکان ارتباط و تعامل دانشجویان با این مرکز تحقیقاتی قرار داد تا هدف ارتباط بین صنعت و دانشگاه محقق شود؛ از همین منظر، در سال‌های مختلف ظرفیت هایی به دانشگاه های مختلف تخصیص داده شد تا بتوان برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، دوره های کارآموزی برگزار کرد.

طایفه محمودی گفت: به دلیل سابقه و تخصص های موجود در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موفق به جذب کارآموزان خوبی از مراکز و دانشگاه‌های مختلف شدیم.

وی با بیان اینکه شرایط جذب کارآموز در روزهای نخست، کمی دشوارتر و محدودتر بود، افزود: شرایطی مانند معدل های بالاتر و تخصص های خاص‌تر، فضا را برای ورود کارآموز با محدودیت مواجه می کرد اما به مرور زمان با گسترش زمینه تحقیقاتی و محورهایی که در پژوهشگاه ICT به وجود آمد، بر میزان ظرفیت پذیرش کارآموزان هم افزوده شد.

مدیر دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: ما با برخورداری از ۴ پژوهشکده فعال در حوزه های فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات، سیاست پژوهی و امنیت فناوری اطلاعات، می توانیم در هر یک از این حوزه ها کارآموزانی از دانشگاه های مختلف را جذب کنیم.

وی گفت: فرآیند کار به این شکل است که متقاضیان ابتدا از طریق سایت پژوهشگاه ICT، با حوزه ها و تخصص های مورد نیاز و مرتبط با پژوهشگاه آشنا شده و سپس با وارد کردن اطلاعات خود و ارائه معرفی نامه ای از دانشگاه مرجع، مرحله مقدماتی را انجام می دهند.

مدیر دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما در دفتر آموزش، بنا بر رشته تحصیلی متقاضیان، مانند مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی پزشکی و رشته هایی از این قبیل که با پژوهشگاه ICT مرتبط است، مدارک را بررسی کرده و بعد از انجام مصاحبه با آنها، درباره رشته تخصصی، علاقمندی و مهارت هایشان، آنها را به پژوهشکده مربوطه معرفی می کنیم. سپس فرد کارآموز، تحت نظر سرپرست، کارآموزی خود را پشت سر می گذراند.

وی اظهار داشت: در نهایت، در پایان دوره کارآموزی، نمرات کسب شده توسط کارآموز همراه با گزارش کارآموزی وی در قالب فرم های پژوهشگاه، برای دانشگاه ارسال می شود.

طایفه محمودی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از خروجی ها بعد از فارغ التحصیلی جذب می شوند، گفت: ما دو موضوع را در دفتر علمی و همکاری های بین المللی دنبال می‌کنیم؛ یکی از آنها بحث کارآموزی برای دانشجویان مقاطع لیسانس است که یا جذب بازار کار می شوند یا برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آماده می‌شوند. البته لازم به ذکر است که ما در پروژه‌ها اغلب فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی را به کار می‌گیریم، مگر اینکه فردی در مقطع لیسانس، از مهارت ویژه ای جهت پیاده سازی پروژه ها برخوردار باشد.

وی افزود: موضوع دوم، بحث کارورزی است که قصد داریم زمینه همکاری فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای دوره های ۳ تا ۶ ماهه جهت کسب مهارت و توانایی های مورد نیاز برای ورود به بازار کار رسمی فراهم کنیم تا مانند دوره کارآموزی، مشغول فعالیت های پژوهشی و توسعه ای شده و تجربه کار در محیط پژوهشی را به دست آورند. چنانچه فرد به لحاظ علمی و شخصیتی توانمند باشد امکان جذب در پروژه های پژوهشگاه به صورت همکار پروژه وجود خواهد داشت.