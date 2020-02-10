آغاز اعزام های زمینی عتبات از ۲۶ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان، در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب افزود: باید هر یک از ما در هر جایگاه و مسئولیت با همه توان در مسیر تحقق اهداف و منویات امام راحل، شهدا و خدمت به مردم گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا باید رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد اهتمام جدی همه دست اندرکاران حوزه حج و زیارت قرار گیرد، گفت: هم پوشانی، همکاری و هماهنگی میان سازمان حج و زیارت و دیگر سازمان‌های مرتبط در حوزه زیارت باید مبنای عمل قرار گیرد و با انسجام و همدلی بتوانیم برنامه ریزی ها و هدف گذاری‌های انجام شده در ارائه خدمات را انجام دهیم.

رشیدیان با اشاره به برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در موضوع حج تمتع ۹۹، افزود: طی روزهای آینده با نهایی شدن بحث مسکن و تعیین نرخ ارز حج؛ گروه‌های قیمتی نیز مشخص می‌شود تا برای آغاز ثبت نام که روز نهم اسفند ۹۸ اجرایی می‌شود، برنامه ریزی ها در حوزه‌های اسکان و حمل و نقل هوایی و نیز حمل و نقل درون و برون شهری در عربستان و تغذیه و تدارکات؛ نهایی شود.

وی در ادامه در موضوع اعزام‌های زمینی زائران عتبات عالیات اظهار کرد: از ۲۶ بهمن ۹۸ اعزام‌های زمینی تحت نظارت سازمان از یک مرز آغاز می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: باید آسیب شناسی های لازم در خصوص اعزام‌های زائران به عتبات عالیات همانند حج تمتع در راستای شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و نیز نقاط قوت و تقویت آنها، انجام شود.

رشیدیان همچنین با اشاره به نحوه و نوع خدمات رسانی در سازمان حج و زیارت گفت: یکی از موضوعات مهم این است که کار متولی گری در حوزه حج و زیارت را به نحوی گسترش دهیم که چتر خدمتی ما گروه‌های بیشتری از مردم را در بر گیرد، یعنی اینکه بتوانیم برای همه افراد متقاضی زیارت، بسته مناسبی تعریف کرده تا بتوانیم همه اقشار مردم را پوشش دهیم.

وی همچنین با اشاره به نقش دفاتر زیارتی در موضوع زیارت، افزود: باید برای حفظ این دفاتر و کاهش هزینه‌ها به همراه افزایش درآمدها و نقش آنها در حوزه‌های زیارتی بازتعریفی دوباره داشته باشیم.

رشیدیان با بیان اینکه سازمان بنا ندارد تصدی گری خود را افزایش دهد، تصریح کرد: از این رو باید تصدی گری خود را به نفع بخش غیر دولتی کاهش دهیم.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین خواستار توسعه حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزای در سازمان حج و زیارت در راستای تحقق حج هوشمند شد.

در ادامه این نشست اعضای جلسه توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت گرفته برای سفرهای زیارتی عتبات عالیات، سوریه و حج تمتع بیان کردند.