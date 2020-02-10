به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور ابراهیم داروغه‌زاده دبیر و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این رویداد در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ابراهیم داروغه زاده دبیر این رویداد پشت تریبون قرار گرفت و نامزدها را اعلام کرد:

نامزدهای بهترین موسیقی متن

حسین علیزاده برای فیلم آتابای

بامداد افشار برای فیلم پوست

رامین کوشا برای فیلم خورشید

حبیب خزایی‌فر برای فیلم درخت گردو

مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین تدوین

محمد نجاریان برای فیلم پوست

حسن حسن‌دوست برای فیلم خورشید

محمد نجاریان برای فیلم درخت گردو

میثم مولایی برای فیلم روز صفر

سیاوش پورخلیلی برای فیلم سینماشهرقصه

اسماعیل علیزاده برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

سامان لطفیان برای فیلم آتابای

مسعود امینی تیرانی برای فیلم ابر بارانش گرفته

مرتضی نجفی برای فیلم تومان

هومن بهمنش برای فیلم خورشید

مسعود سلامی برای فیلم سه‌کام حبس

سامان لطفیان برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد

جواد عزتی برای فیلم آتابای

ارشیا نیک‌بین برای فیلم ابر بارانش گرفته

مجتبی پیرزاده برای فیلم تومان

بابک کریمی برای فیلم سینماشهرقصه

امیر آقایی برای فیلم شنای پروانه

نوید پورفرج برای فیلم مغز استخوان

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

لیلا زارع برای فیلم خون شد

مینو شریفی‌پور برای فیلم درخت گردو

سمیرا حسن‌پور برای فیلم سه‌کام حبس

طناز طباطبایی برای فیلم شنای پروانه

باران کوثری برای فیلم عامه‌پسند

ستاره پسیانی برای فیلم من می‌ترسم

نامزدهای بهترین نقش اصلی مرد

میرسعید مولویان برای فیلم تومان

فرامرز قریبیان برای فیلم خروج

پیمان معادی برای فیلم درخت گردو

امیر جدیدی برای فیلم روز صفر

علی شادمان برای فیلم مردن در آب مطهر

نامزدهای بهترین طراحی لباس

رسول علیزاده برای فیلم پوست

مارال جیرانی برای فیلم خروج

بهزاد جعفری طادی برای فیلم درخت گردو

امیر ملک‌پور برای فیلم روز صفر

شیده محمود زاده برای فیلم سینماشهرقصه

غزاله معتمد برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

پوریا اخوان برای فیلم پوست

کیوان مقدم برای فیلم خورشید

محمدرضا شجاعی برای فیلم درخت گردو

سهیل دانش اشراقی برای فیلم روز صفر

آیدین ظریف برای فیلم سینماشهرقصه

نامزدهای بهترین صدا

امیر شاهوردی و سیدعلیرضا علویان برای فیلم پوست

رشید دانشمند و امین شریفی برای فیلم تومان

امیر نوبخت و آرش قاسمی برای فیلم خروج

حسین بشاش و محمدرضا دلپاک برای فیلم خورشید

مهدی صالح‌کرمانی و آرش قاسمی برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه بصری (CGI)

جواد مطوری برای فیلم آبادان یازده۶۰

محمد برادران برای فیلم خروج

جواد مطوری برای فیلم خورشید

امین پهلوان‌زاده و کامیار شفیع‌پور برای فیلم درخت گردو

رضا میثاقی و محسن خیرآبادی برای روز صفر

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

محسن روزبهانی برای فیلم آبادان یازده ۶۰

آرش آقابیک برای فیلم پوست

ایمان کرمیان برای فیلم خورشید

ایمان کرمیان برای فیلم درخت گردو

محسن روزبهانی برای فیلم روزصفر

آرش آقابیک برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین چهره‌پردازی

مهرداد میرکیانی برای فیلم خروج

محمدرضا قومی برای فیلم خون شد

شهرام خلج برای فیلم درخت گردو

ایمان امیدواری برای فیلم سه‌کام حبس

عظیم فراین برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین نقش اصلی زن

نازنین احمدی برای فیلم ابر بارانش گرفته

پریناز ایزدیار برای فیلم سه‌کام حبس

مریم مقدم برای فیلم قصیده گاو سفید

ندا جبرئیلی برای فیلم مردن در آب مطهر

الناز شاکردوست برای فیلم من می‌ترسم

نامزدهای بهترین فیلمنامه

نیما جاویدی و مجید مجیدی برای فیلم خورشید

سعید ملکان و بهرام توکلی برای فیلم روز صفر

محمد کارت، حسین دوماری و پدرام پورامیری برای فیلم شنای پروانه

بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و مهرداد کورش‌نیا برای فیلم قصیده گاو سفید

علی زرنگار برای فیلم مغز استخوان

بهنام بهزادی و سحر سخایی برای فیلم من می‌ترسم

نامزدهای بهترین کارگردانی

نیکی کریمی برای فیلم آتابای

مرتضی فرشباف برای فیلم تومان

مجید مجیدی برای فیلم خورشید

محمدحسین مهدویان برای فیلم درخت گردو

سعید ملکان برای فیلم روز صفر

محمد کارت برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بهترین فیلم

نیکی کریمی برای فیلم آتابای

امیر بنان و مجید مجیدی برای فیلم خورشید

سیدمصطفی احمدی برای فیلم درخت گردو

سعید ملکان برای فیلم روزصفر

رسول صدرعاملی برای فیلم شنای پروانه