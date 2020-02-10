برخی بیماران سرطانی در پرداخت کمترین هزینه هم ناتوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سلیمان کمایی عصر دوشنبه در نشست خبری افزود: بیمارستان بقایی ۴۰۰ تخت خوابی است که ۲۳۱ تخت آن فعال و مابقی تختها با همت خیران فعال میشوند؛ با کمک خیران به این بیمارستان توانیم یک بیمارستان دیگر را راه اندازی کنیم.
مدیر بیمارستان بقایی دو تصریح کرد: در حال حاضر هزینه ساخت بیمارستان حداقل ۶۵۰ میلیارد تومان است ولی ما با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی میتوانیم یک بیمارستان ۹۸ تخت خوابه را راه اندازی کنیم.
کمایی با اشاره به اینکه برخی از بیماران حتی از توان پرداخت ۵۶ هزار تومان هم عاجز هستند، عنوان کرد: بیماران مبتلا به سرطان همه زندگی و به خصوص مال خود را از دست میدهند و در عین حال رنج و درد می کشند؛ همچنین پزشکان و پرسنل این بیمارستان خیلی خاص هستند.
وی با اشاره به انتخاب دکتر کیخایی رئیس بیمارستان بقایی دو اهواز به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ترومبوز هموستاز ایران ادامه داد: در خصوص جابهجایی بیمارستان شفا باید به عنوان اولین نیروی این بیمارستان در سال ۷۰ بگویم که آن موقع یک نقاهتگاه بود و در سال ۷۰ مصوب شد که دانشگاه بیمارستانی تحت عنوان «شفا» را فعال و در دو بخش «اطفال» و «بزرگسال» نیرو جذب کند.
مدیر بیمارستان بقایی دو یادآور شد: با توجه به اینکه بیماران از استانهای دیگر هم مراجعه میکردند، بیمارستان شفا با ۱۶۰ تخت خواب اصلاً جوابگو نبود؛ مقرر شد که ستاد فرمان امام از سال ۹۵ کار ساخت و توسعه آن بیمارستان را شروع کنند ولی هنوز کلنگ زنی انجام نشده و تا زمان تعیین تکلیف در همین بیمارستان فعلی میمانیم.
کمایی در پایان با اشاره به اینکه یکی از بیمارستانهای دزفول خیلی خوب از بیماران سرطانی حمایت میکند، گفت: این بیمارستان هزینه دارو و درمان بیماران سرطانی را پرداخت میکند و انتظار داریم چنین بیمارستانهایی در سراسر استان خوزستان بیماران سرطانی را مورد حمایت قرار دهند.
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