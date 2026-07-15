به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حملات چهارشنبه شب ارتش تروریستی آمریکا به اهواز که اکنون پنج پرتابه آن از سوی معاون امنیتی استانداری خوزستان مورد تایید رسمی قرار گرفته، اطراف بیمارستان بقایی اهواز مورد اصابت قرار گرفت.
این امر باعث ایجاد ترس بین بیماران شدهاست و خانوادههای این بیماران با ترس و نگرانی به محل بیمارستان مراجعه کردهاند.
بیمارستان بقایی اهواز مخصوص بیماران سرطانی است که ده ها بیمار با شرایط حساس در آن بستری هستند. خانوادهها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابانهای اطراف بیمارستان آمدهاند
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