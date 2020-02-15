به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی‌زاده خامسی، امروز در نشستی خبری در حاشیه بازدید از نمایشگاه گردشگری در خصوص اقدامات انجام شده برای توسعه گردشگری در حوزه آب گفت: با چند آژانس گردشگری برای ایجاد تورهای آبی مذاکره کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که مردم تمایل زیادی برای آشنایی با نحوه‌ی تأمین آب آشامیدنی داشته باشند.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با بیان این‌که در کشور ۱۸۲ سد ملی و بزرگ وجود دارد، ادامه داد: منظور از سد ملی سدهای بزرگی است و تعداد سدهای موجود در کشور بسیار بیشتر از این تعداد می‌شود که غالباً این سدها ظرفیت استفاده گردشگری را دارند.

وی با تاکید بر این مساله که تاکنون استفاده بهینه از فاست، تصریح کرد: اخیراً که رئیس جمهور به این مساله تاکید داشتند استفاده از ظرفیت گردشگری سدها را مورد توجه قرار داده‌ایم؛ این در شرایطی است که برای احداث یک سد بیش از چند هزار میلیارد تومان هزینه باید صرف شود و ما باید بتوانیم از این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در جهت توسعه گردشگری کشور بهره بگیریم.

به گفته تقی‌زاده خامسی ایران به لحاظ آب و هوا و اقلیم در شرایطی قرار دارد که در تمام فصول می‌توان از سدهای آن استفاده کرد و در تمام استان‌های سدهایی وجود دارد که قابلیت گردشگری را دارند.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با تاکید بر این مساله که اکنون مطالعه روی سدها را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم نهایتاً تا پایان سال چند سد را در اختیار بخش خصوصی برای توسعه گردشگری قرار دهیم، تصریح کرد: سد سردشت اولین سدی است که در این حوزه تمام کار آن انجام شده و نهایتاً تا پایان سال در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و تاکنون نیز ۲۵ شرکت از این طرح استقبال کرده‌اند که به زودی کارهای مناقصه آن انجام خواهد شد.

به گفته تقی‌زاده خامسی تنها درخصوص سدهایی که آب شرب از آنها تأمین می‌شود، سخت‌گیری خواهیم داشت، اما برای مابقی سدها وزارت نیرو به جز لزوم توجه به مسائل زیست محیطی سخت‌گیری چندانی به بخش خصوصی نمی‌کند.

وی با بیان این‌که دریاچه سد کرخه دو برابر سد ارومیه است، اظهار کرد: این مساله نشان می‌دهد که حتی می‌توانیم در جذب گردشگر خارجی نیز فعال باشیم. آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم این است که از این فضاها و ظرفیت‌ها استفاده شود و مردم شناخت بیشتری نسبت به نحوه‌ی تأمین آب پیدا کنند.