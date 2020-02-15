بصیرت افزایی و شفاف سازی وظیفه روحانیون در انتخابات اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی صبح شنبه در اولین همایش روحانیون رزمنده و ایثارگر استان گیلان (عالمان مجاهد) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت با بیان اینکه روحانیت به فرمایش امام راحل در تمام عرصه‌ها پیشگام، پیشقدم و پیشتاز بوده اند بویژه در عرصه‌های جهادی است، اظهار کرد: روحانیت در دوران دفاع مقدس نقش کلیدی در تحول و دگرگونی رزمندگان داشتند.

انقلاب اسلامی عامل فروپاشی آمریکا

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح از سردار قاسم سلیمانی به عنوان شهید مقاومت بین المللی یاد کرد و افزود: شهادت حاج قاسم در دنیای بشری تأثیرگذار بود و تربیت حاج قاسم‌های انقلاب در عرصه جهاد اکبر و اصغر بر عهده روحانیون بوده و امروز نیز هست.

وی با اشاره به اهداف امام راحل از تأسیس انقلاب اسلامی، گفت: ایجاد حکومت انقلاب اسلامی در کشور که دشمن در طول این ۴۰ سال با هجمه‌های مختلف موانعی در این مسیر ایجاد کرده است، بیداری اسلامی در دنیا و زمینه سازی برای ظهور امام زمان (عج) اهداف اساسی امام خمینی (ره) در تأسیس انقلاب اسلامی در ایران است.

حجت الاسلام مصلحی با اشاره به نظریه متفکر انگلیسی درباره ۱۵ تمدن بزرگ جهان نیز بیان کرد: به گفته این متفکر انگلیسی از این ۱۵ تمدن بزرگ فقط فسیلی باقی مانده است اما تمدن انقلاب اسلامی تمدنی همانند شیر خفته است و اگر بیدار شود غرب از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه بنا به فرمایش امام راحل قرن حاضر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است و اسلام ابر قدرت‌ها را بر خاک ذلت می‌نشاند و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز به فروپاشی و رو به افول رفتن آمریکا اشاره دارند که البته عده‌ای که در داخل هنوز چشم به این کشور دارند این فرمایش رهبری را قبول نداشته و می‌گویند آمریکا تا ابد پابرجا خواهد ماند.

حجت الاسلام مصلحی با بیان اینکه بیش از ۱۴ میلیون مقاله درباره فروپاشی آمریکا در اینترنت موجود است، افزود: این مقالات توسط هیأت علمی و دانشمندان آمریکایی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی نوشته شده که ۷۰ درصد این مقالات اذعان دارند علت فروپاشی آمریکا، انقلاب اسلامی است.

نفوذ پروژه جدید دشمن برای ضربه به انقلاب

وزیر اسبق اطلاعات با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، بیان کرد: نیمی از بیانیه گام دوم انقلاب درباره تاریخ ۴۰ سال انقلاب است همانند قرآن کریم که سه هزار آیه ان درباره تاریخ است.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: برای بیداری اسلامی و اقتدار و عزت انقلاب هزینه‌های زیادی داده ایم که تقدیم ۲۲۰ هزار شهید و سردار سلیمانی‌ها از جمله هزینه‌های سنگین کشور است.

حجت الاسلام مصلحی با بیان اینکه دشمن از ۶ سال قبل وضعیت داخلی کشور بویژه دستگاه اجرایی، مقننه و قوه قضائیه را بررسی کرده است، ادامه داد: دشمن دریافته است که امروز از طریق نفوذ موردی که زیر کد آن جاسوسی، ترور شخصیت‌های برجسته و علمی و غیره است می‌تواند به اهداف خود دست یابد.

وی با اشاره به مسئله نفوذ که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، بیان کرد: در مذاکره برجام وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هربار پیش از صحبت با ظریف با فردی به نام «مهدی هاشمی» صحبت می‌کرد.

وزیر اسبق اطلاعات با بیان اینکه «مهدی هاشمی» در دورانی معاون امور بین الملل شورای عالی امنیت ملی کشور بود، ادامه داد: امروز بخشی از تیم «مهدی هاشمی» در داخل و بخشی دیگر در خارج در حال فعالیت است.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: دشمن در مسئله نفوذ عجله نمی‌کند ۲۰ تا ۳۰ سال صبر و سرمایه گذاری می‌کند تا در نهایت فرد مورد نظر خود را در رأس امور و مدیریت قرار دهد.

دشمن امروز با دوقطبی سازی و جنگ روانی وارد میدان می‌شود

حجت الاسلام مصلحی با بیان اینکه نفوذ به گونه‌ای است که افسر انگلیسی در بیت مرجع ما شخص مورد اعتماد می‌شود، افزود: دشمن دریافته است که بنیان گذار انقلاب روحانیت بوده و برای فروپاشی نظام باید از طریق نفوذ به حوزه‌ها وارد شود به طوری که در فتنه ۸۸ دشمن مقاله‌ای داد که نباید روی دانشجویان سرمایه گذاری می‌کردیم بلکه باید از طریق حوزه‌ها و طلبه‌ها وارد می‌شدیم.

وی در تشریح نفوذ جریانی نیز بیان کرد: دشمن در موضوعات مختلف در کشور جریان سازی می‌کند و برای اینکه مردم و مسئولان دچار اشتباه محاسباتی شوند، با دوقطبی سازی و ایجاد جنگ روانی وارد میدان می‌شود.

مصلحی افزود: این روزها برخی مقامات ارشد کشور علیه آمریکا بیش از قبل حرف می‌زند که کاملاً حساب شده است اما در ادامه می‌گوید انتخابات تشریفاتی نباشد! این حرکت کاملاً جریان سازی و با برنامه ریزی است.

وی با اشاره به ۱۰ روش دشمن جهت جریان سازی، گفت: تهدید و ایجاد وحشت، وعده دروغ، مشغول کردن به خیال پردازی، زیبا جلوه دادن عملکرد نادرست، شایعه سازی، القای ناامیدی، غفلت از ظرفیت‌های داخلی و امدادهای غیبی همانند شهادت «حاج قاسم سلیمانی»، تغییر خطوط قرمز، خیرخواه جلوه دادن خود حرکت جریان سازی دشمن است.

مصلحی به انتخابات پیشرو و نقش روحانیون اشاره کرد و ادامه داد: روحانیون مورد اعتماد مردم هستند و باید در این برهه حساس بصریت افزایی و شفاف سازی کنند، زیرا دشمن با جریان سازی در انتخابات کاری می‌کند مردم در آخرین لحظه و در هنگام نوشتن اسم کاندیدای اصلح دچار اشتباه محاسباتی شوند