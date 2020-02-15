نخستین پویش کتابخوانی ویژه مدیران شهرداری منطقه ۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پازوکی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه ۱۳ با تاکید بر لزوم افزایش سطح کیفی سرمایه‌های انسانی، این پویش را عاملی برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و توانمند سازی مدیران دانست و افزود: در گام بعدی پویش در نظر داریم نشست‌هایی با مقیاس‌های کوچک‌تر در ادارات زیر مجموعه، معاونت‌ها و نواحی برگزار شود و در هر جلسه با معرفی یک کتاب، اعضا به گفتگو بپردازند تا بتوانند سطح آگاهی خود به خصوص در مسائل مربوط به مدیریت شهری را افزایش دهند.

در این نشست با تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی، کتاب کار بست تفکر استراتژیک در رهبری منابع انسانی اثر برگزیده جشنواره علامه جعفری به همه حاضران در برنامه اهدا و در ادامه کلیات کتاب بوسیله دکتر خدمتگزار، مؤلف این کتاب، تشریح و ارائه شد.

پرسش و پاسخ و اهدای جوایز به نفرات برتر مشارکت کننده از جمله دیگر بخش‌های این مراسم بود.