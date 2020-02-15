قاتل خاموش جان ۱۳ نفر را در آذربایجان شرقی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس تبریز، فرزاد رحمانی روز شنبه افزود: امسال ۳۸۸ نفر در آذربایجان شرقی دچار مسمومیت با مونواکسید کربن شدند که از این تعداد ۳۶۳ نفر توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: مسمومیت با گاز مونواکسید کربن علائمی شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، سردرد و سوزش چشم میکند.
رحمانی اظهار کرد: با کاهش دمای هوا، مردم تمام درزهای موجود در خانه را میبندند و دمای بخاری خود را افزایش میدهند که این امر موجب افزایش غلظت مونوکسید کربن در محیط میشود.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید دقت کنند که اگر در یک زمان چند نفر در داخل یک محیط بسته دچار این علائم شدند به احتمال زیاد در خطر گاز مونواکسید کربن قرار دارند.
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