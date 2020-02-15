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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۹

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی:

قاتل خاموش جان ۱۳ نفر را در آذربایجان شرقی گرفت

قاتل خاموش جان ۱۳ نفر را در آذربایجان شرقی گرفت

تبریز- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تا به امروز ۱۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در استان جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس تبریز، فرزاد رحمانی روز شنبه افزود: امسال ۳۸۸ نفر در آذربایجان شرقی دچار مسمومیت با مونواکسید کربن شدند که از این تعداد ۳۶۳ نفر توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: مسمومیت با گاز مونواکسید کربن علائمی شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، سردرد و سوزش چشم می‌کند.

رحمانی اظهار کرد: با کاهش دمای هوا، مردم تمام درزهای موجود در خانه را می‌بندند و دمای بخاری خود را افزایش می‌دهند که این امر موجب افزایش غلظت مونوکسید کربن در محیط می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید دقت کنند که اگر در یک زمان چند نفر در داخل یک محیط بسته دچار این علائم شدند به احتمال زیاد در خطر گاز مونواکسید کربن قرار دارند.

کد مطلب 4853653

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