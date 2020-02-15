موضع گیری وزیر خارجه قطر درباره تحولات خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در نشست مونیخ اعلام کرد: ما به اجرای قانون بین المللی نیاز داریم. جامعه جهانی به دنبال ثبات و صلح است و از این رو باید اجرای قانون را تقویت کنیم.

وی افزود: ما بیش از هر زمان دیگری به توافقنامه امنیتی در خاورمیانه نیاز داریم. بیش از ۴۲ میلیون نفر در منطقه ما به کمک نیاز دارند.

درباره تحولات افغانستان هم وزیر خارجه قطر گفت: ما اخیرا شاهد گشایشی در مذاکرات صلح افغانستان به میزبانی دوحه بوده ایم و این گامی به سوی صلح در افغانستان است. پایبندی به گفتگو راه صلح است.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: با وجود تنش های ژئوپلتیک امکان تحقق صلح در خاورمیانه از طریق گفتگو وجود دارد.

وی در ادامه از بن بست در حل بحران میان دوحه با عربستان و امارات هم خبر داد.