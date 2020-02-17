به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در گردهمایی شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: انتظار می‌رود منابع اعتباری اختصاص‌یافته به صورت هدفمند توزیع شوند.

وی با بیان اینکه هزینه کردن منابع اعتباری جز برنامه‌های مدیریت استان بوشهر است افزود: درست هزینه کردن منابع اعتباری از عوامل مهم کارآمدی است و چنانچه در هزینه کرد اعتبار صرفه‌جویی نشود نشان از نبود برنامه در مدیریت شهری است.

گراوند با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها باید به دنبال درآمد پایدار باشند اضافه کرد: در برخی شهرداری‌ها تحرک را به چشم می‌توان دید اما در برخی شهرداری‌ها تلاش و تکاپو و تغییرات جدی دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداران باید به صورت جدی پای پروژه‌های عمرانی خود باشند افزود: شهرداران از فرصت‌های مختلف ازجمله تعطیلات ایام سال برای جذب گردشگر بهره ببرند.

گراوند بیان کرد: استانداردسازی وسایل بازی در پارک‌ها نیز باید در دستور کار شهرداران قرار گیرد و با همکاری اداره کل استاندارد نسبت به استانداردسازی آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه باید تعامل با شوراهای شهر در دستور کار شهرداران باشد اما این به معنی انجام امور خارج از ضوابط قانونی نیست اظهار داشت: شهرداری‌ها همکاری خوبی با دستگاه‌های خدمات رسان در شهر بوشهر دارند و انتظار است دستگاه‌های خدمات رسان هم همکاری لازم با شهرداری داشته باشند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه استقرار سیستم فناوری برای شفافیت در مورد مالی و سالم‌سازی فعالیت در شهرداری‌ها ضروری است ادامه داد: استخدام نیرو بدون ضابطه و توجه به مقررات در شهرداری‌ها ممنوع است و این موضوع توسط معاونت عمرانی استانداری رصد می‌شود.

گراوند یادآور شد: این اقدام در راستای کمک به شهرداری‌ها انجام می‌شود زیرا حجم بالای نیروی انسانی از مشکلات شهرداری‌ها است.

وی با بیان اینکه ورودی شهرها باید به یک مکان جذاب تبدیل و پروژه‌های این بخش را به صورت جهادی پیش برد گفت: کار در حوزه عمرانی و مدیریت شهری، زمان نمی‌شناسد و در پروژه‌های شهرداری باید به صورت سه شیفت کار کرد.

گراوند بیان کرد: شهرهایی که میزبان مسافران نوروزی هستند باید از هم‌اکنون برای میزبانی شایسته از مسافران برنامه‌ریزی لازم انجام دهند.

استاندار بوشهر با تأکید بر آماده کردن کمپ‌های نوروزی خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون باید نسبت به ساماندهی و تکمیل کمپ‌های نوروزی برای حضور مسافران نوروزی اقدام کرد.