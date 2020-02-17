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۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۲۰

فردا سه شنبه؛

برخی مدارس آذربایجان غربی به دلیل برودت هوا تعطیل شد

برخی مدارس آذربایجان غربی به دلیل برودت هوا تعطیل شد

ارومیه- آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: برخی مدارس استان به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی عنوان کرد: با توجه به برودت هوا و بارش شدید برف و همچنین احتمال لغزنده بودن مسیرهای مواصلاتی در برخی مناطق استان سه شنبه ۲۹ بهمن ماه مدارس برخی شهرهای استان تعطیل اعلام شد.

براین اساس مدارس نواحی یک و دو ارومیه در مقطع ابتدایی شهری و مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی تعطیل است.

مدارس سیلوانا، صومای برادوست، انزل، نازلو، پیرانشهر، سردشت، مرحمت آباد تمام مدارس تعطیل است.

در چالدران تمام مدارس روستایی تعطیل، خوی مدارس بخش قطور و صفاییه تعطیل، مدارس بوکان و میاندوآب در مقطع ابتدایی شهری و تمام مدارس روستایی تعطیل است.

شروع مدارس روستایی شاهین‌دژ و کشاورز نیز با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

مدارس اشنویه نیز با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

کد مطلب 4855558

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    نظرات

    • نا شناس IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
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      مرگ بر مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمهوری اسلامی ایران چی میشد اگه یه روز ما دبیرستانی ها رو هم تعطیل میکردین مگه با یه روز تعطیلی چه اتفاقی میخواست بیافته نکبتا با این بارش تو اون سرما خاک عالما
    • بهمن مصتفی زاده US ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
      0 0
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      با سلام الان من تو این سردی هوا به عنوان پدر چطور راضی باشم که بچم توی این زمین سور سوری بره مدرسه هم احتمال داره دست و پاش بشکنه هم سرما بخوره خواشا اجازه ندید.لطفا دوره اول متوسطه شهری هم تعطیل کنید

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