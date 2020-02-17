برخی مدارس آذربایجان غربی به دلیل برودت هوا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی عنوان کرد: با توجه به برودت هوا و بارش شدید برف و همچنین احتمال لغزنده بودن مسیرهای مواصلاتی در برخی مناطق استان سه شنبه ۲۹ بهمن ماه مدارس برخی شهرهای استان تعطیل اعلام شد.

براین اساس مدارس نواحی یک و دو ارومیه در مقطع ابتدایی شهری و مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی تعطیل است.

مدارس سیلوانا، صومای برادوست، انزل، نازلو، پیرانشهر، سردشت، مرحمت آباد تمام مدارس تعطیل است.

در چالدران تمام مدارس روستایی تعطیل، خوی مدارس بخش قطور و صفاییه تعطیل، مدارس بوکان و میاندوآب در مقطع ابتدایی شهری و تمام مدارس روستایی تعطیل است.

شروع مدارس روستایی شاهین‌دژ و کشاورز نیز با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

مدارس اشنویه نیز با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.