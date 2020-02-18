نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با کاهش ۱۹۲ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۶۰۰ ریال و هر یورو نیز با ۳۴ ریال کاهش به نرخ ۴۵ هزار و ۴۹۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۸۳۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۲۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۰ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۵۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۶۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۰۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۵۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۴۰ ریال، روبل روسیه ۶۶۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۱۱۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۸۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۱۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۴۹۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار ۱۲۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۴۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۳۶ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۶۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۶۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۷۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۳۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.