به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیل رونق تولید اردبیل با تشریح صادرات انجام پذیرفته شرکت‌های تعاونی استان به کشورهای همسایه گفت: کشورهای عراق، گرجستان، قطر، روسیه و جمهوری آذربایجان عمده کشورهای مقصد کالاهای اردبیل در صادرات شرکت‌های تعاونی هستند.

رحیمی افزود: صادرات مرغ، سرامیک و پتو از عمده محصولات صادراتی استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: در سال جاری تاکنون ۵۴ میلیون دلار عملکرد بخش تعاون در بخش صادرات است که ۱۸ میلیون دلار آن مربوط به تعاونی‌های تولیدی و مابقی آن مربوط به شرکت‌های تعاونی مرزنشینان است.

رحیمی یادآور شد: هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ شرکت تعاونی در استان در حال فعالیت هستند که از این تعداد به ترتیب کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل توجه به بخش تعاونی‌ها را از جمله مهمترین ضرورت‌های موجود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: با حمایت و ایجاد انگیزه در بین جامعه هدف سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌تواند بسیار بالاتر از حد کنونی باشد.