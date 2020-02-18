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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

مدیرکل کار اردبیل مطرح کرد:

صادرات ۱۸ میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی تولیدی در استان اردبیل

صادرات ۱۸ میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی تولیدی در استان اردبیل

اردبیل - مدیرکل کار اردبیل گفت: شرکت‌های تعاونی تولیدی استان اردبیل در یک‌ سال گذشته موفق به صادرات ۱۸ میلیون دلار محصول به کشورهای منطقه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیل رونق تولید اردبیل با تشریح صادرات انجام پذیرفته شرکت‌های تعاونی استان به کشورهای همسایه گفت: کشورهای عراق، گرجستان، قطر، روسیه و جمهوری آذربایجان عمده کشورهای مقصد کالاهای اردبیل در صادرات شرکت‌های تعاونی هستند.

رحیمی افزود: صادرات مرغ، سرامیک و پتو از عمده محصولات صادراتی استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: در سال جاری تاکنون ۵۴ میلیون دلار عملکرد بخش تعاون در بخش صادرات است که ۱۸ میلیون دلار آن مربوط به تعاونی‌های تولیدی و مابقی آن مربوط به شرکت‌های تعاونی مرزنشینان است.

رحیمی یادآور شد: هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ شرکت تعاونی در استان در حال فعالیت هستند که از این تعداد به ترتیب کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل توجه به بخش تعاونی‌ها را از جمله مهمترین ضرورت‌های موجود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: با حمایت و ایجاد انگیزه در بین جامعه هدف سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌تواند بسیار بالاتر از حد کنونی باشد.

کد مطلب 4855766

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