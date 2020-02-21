سلمان خطی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل جدید سریال «پایتخت» و ماجراهای آن بیان کرد: من در این فصل ازدواج می‌کنم و از قسمت دوم همسرم هم در سریال دیده می‌شود. معتقدم فصل ششم سریال «پایتخت» که نوروز ۹۹ روی آنتن می‌رود با ماجراهای جذاب و هیجان‌انگیزی شروع می‌شود.

وی درباره پیشرفت فرآیند تولید هم ادامه داد: در حال حاضر در شمال کشور هستیم و سریال در همان منطقه شیرگاه تصویربرداری می‌شود.

خطی درباره متن‌های این فصل از سریال که آرش عباسی در همکاری با محسن تنابنده آن را می‌نویسد نیز گفت: حضور زنده‌یاد خشایار الوند در فصل‌های قبل بسیار کمک‌کننده بود و از نویسندگان مطرحی بود که نقش پررنگی در دیالوگ‌های این سریال داشت اما آرش عباسی و نویسندگان دیگر سریال هم تلاش می‌کنند که متن‌ها با همان قدرت و قوت پیش رود و مردم از این فصل از سریال هم لذت ببرند.

سلمان خطی در نمایی از «پایتخت»

خطی که نقش برادر نقی معمولی را در این سریال بازی می‌کند درباره نبود علیرضا خمسه در نقش باباپنجعلی هم یادآور شد: باباپنجعلی در فصل تازه پایتخت فوت کرده است اما هنوز ماجراهایی دارد که در این سریال دیده می‌شود به طور مثال اعضای بدن او اهدا می‌شود و اتفاقات مختلفی را پیش می‌آورد. شروع سریال در فصل ششم بسیار هیجان‌انگیز است و حتی در قسمت دوم جشنی برپا می‌شود که خواننده‌اش بهنام بانی است و فکر می‌کنم برای مردم تماشای این سریال در نوروز ۹۹ بسیار لذتبخش خواهد بود.

این بازیگر درباره دلایل جذابیت این سریال برای مردم اظهار کرد: دلیل این جذابیت ارتباطی است که سریال با مردم گرفته است و باعث شده شخصیت‌ها برای مخاطب قابل لمس باشند.

وی درباره ظرفیت‌هایی که سریال «پایتخت» برای به تصویر کشیدن مسائل و نقاط ضعف و قوت خطه شمال کشور دارد، اظهار کرد: در فصل‌های قبلی برخی از این مسائل به زبان طنز در قصه به تصویر کشیده شد مثلاً ماجرای ویلاسازی و باغ‌ها و شالیزارهایی که به ویلا تبدیل شدند و یا بزرگراه تهران – شمال که قرار است باز شود. ساخت و ساز بی‌رویه و لزوم حراست از جنگل‌های شمال و حتی تیر خوردن بهبود از جمله محورهایی بود که به درستی در فصل‌های قبل به آنها پرداخته شد.