به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیاکبری که پیش از این ۱۶ پیروزی و چهار شکست در کارنامه خود ثبت کرده بود در رویداد ACA ۲۰۲۶ مقابل «واخائف» چچنی در همان راند نخست در یک لحظه روی ضربه غافلگیرکننده رقیب، ناک اوت شد و بازنده میدان مبارزه را ترک کرد.
حریف علی اکبری پیش از این ۱۵ پیروزی و سه شکست در MMA و دو قهرمانی در سازمان ACA، در کارنامه خود ثبت کرده و مدافع عنوان قهرمانی سنگینوزن این سازمان بود.
مبارز سنگین وزن ایران در رقابت های ACA ۲۰۲۶ در یک لحظه برابر حریف روس خود غافلگیر شد و با شکست برابر مدافع عنوان قهرمانی از دور رقابت ها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیاکبری که پیش از این ۱۶ پیروزی و چهار شکست در کارنامه خود ثبت کرده بود در رویداد ACA ۲۰۲۶ مقابل «واخائف» چچنی در همان راند نخست در یک لحظه روی ضربه غافلگیرکننده رقیب، ناک اوت شد و بازنده میدان مبارزه را ترک کرد.
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