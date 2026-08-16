به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی‌اکبری که پیش از این ۱۶ پیروزی و چهار شکست در کارنامه خود ثبت کرده بود در رویداد ACA ۲۰۲۶ مقابل «واخائف» چچنی در همان راند نخست ‌ در یک لحظه‌ روی ضربه غافلگیرکننده رقیب، ناک اوت شد و بازنده میدان مبارزه را ترک کرد.



حریف علی اکبری پیش از این ۱۵ پیروزی و سه شکست در MMA و دو قهرمانی در سازمان ACA، در کارنامه خود ثبت کرده و مدافع عنوان قهرمانی سنگین‌وزن این سازمان بود.