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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۰

ناک اوت شدن امیر علی‌اکبری مقابل حریف روس + فیلم

ناک اوت شدن امیر علی‌اکبری مقابل حریف روس + فیلم

مبارز سنگین وزن ایران در رقابت های ACA ۲۰۲۶ در یک لحظه برابر حریف روس خود غافلگیر شد و با شکست برابر مدافع عنوان قهرمانی از دور رقابت ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی‌اکبری که پیش از این ۱۶ پیروزی و چهار شکست در کارنامه خود ثبت کرده بود در رویداد ACA ۲۰۲۶ مقابل «واخائف» چچنی در همان راند نخست ‌ در یک لحظه‌ روی ضربه غافلگیرکننده رقیب، ناک اوت شد و بازنده میدان مبارزه را ترک کرد.

حریف علی اکبری پیش از این ۱۵ پیروزی و سه شکست در MMA و دو قهرمانی در سازمان ACA، در کارنامه خود ثبت کرده و مدافع عنوان قهرمانی سنگین‌وزن این سازمان بود.

کد مطلب 6917736

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