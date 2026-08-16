به گزارش خبرنگار مهر، هنر کارتون و کاریکاتور همواره در کمین لحظاتی است که ماجرایی سیاسی یا اجتماعی به اوج میرسد. ماجرای جابهجایی مخفیانه دونالد ترامپ در ترکیه با استفاده از خودروی حمل غذای هواپیما، نمونهای کلاسیک از این تضاد است که توسط هنرمندان برجستهای چون بری بلیت در مجله نیویورکر به چالش کشیده شده است.
داستان از جایی شروع شد که در جریان اجلاس ناتو در آنکارا، مقامات امنیتی آمریکا با دریافت گزارشهایی از تهدید احتمالی، تصمیم گرفتند برای امنیت رئیسجمهور، نقشهای مخفیانه را اجرا کنند.
ترامپ ابتدا برای اینکه چشم دنیا را بگیرد، در مقابل دوربینها سوار هواپیمای ریاستجمهوری شد اما لحظاتی بعد، در حالی که همه فکر میکردند او در آسمان است، مخفیانه از هواپیما خارج شد و سوار یک خودروی خدمات حمل غذا یا کترینگ فرودگاه شد تا به هواپیمای نظامی دیگری منتقل شود.
نکته خندهدار ماجرا اینجاست که هواپیمای اصلی با کلی خبرنگار و مقام دولتی به پرواز درآمد، در حالی که رئیسجمهور اصلاً روی صندلیاش نبود! این تضاد میان شکوه ریاستجمهور و پنهان شدن در کامیون غذا، فرصت طلایی برای کاریکاتوریستها شد تا با نگاهی تیزبین، این وضعیت مضحک را به تصویر بکشند. این اتفاق که در ابتدا یک پروتکل امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در آنکارا بود، به دلیل ماهیت غیرمنتظرهاش (استفاده از خودروی کترینگ برای جابهجایی رئیسجمهور)، به یک نماد از «پنهانکاری» تبدیل شد. در حالی که روایت رسمی، امنیت را هدف قرار داده بود، روایت بصری کاریکاتوریستها، وجهه انسانی و حتی مضحک این اقدام را برجسته کرد.
در آثار هنری مرتبط با این رخداد، تکرار المانهایی نظیر «کامیون غذا»، «کالسکه کودک» یا «مکانهای نامتعارف»، اشارهای مستقیم به بازی «پیدا کردن» دارد؛ درست مانند بازی معروف «والدو» که در آن باید شخصیت اصلی را در میان شلوغیها یافت. این آثار نه تنها یک واقعه سیاسی را ثبت میکنند، بلکه با استفاده از نمادگرایی، مفهوم قدرت و آسیبپذیری را به نمایش میگذارند. در ادامه، به برخی آثار هنرمندان خارجی که این «فرار محرمانه» را به زبان هنر و طنز روایت کردهاند، نگاهی میاندازیم.
بری بلیت هنرمند کاریکاتوریست باسابقه مجله نیویورکر در مجموعهای طنز با عنوان «POTUS on the Move»، ترامپ را در مکانهای عجیبی مخفی کرده است؛ زیر میز چرخدستی سرو غذا، داخل کالسکه کودک و حتی در محفظه یک ساز بزرگ. عنوان «?Where's Baldo» نیز کنایهای به مجموعه معروف «?Where's Waldo» است که در آن باید شخصیت پنهانشده را پیدا کرد.
کارلوس لطوف هنرمند کارتونیست برزیلی هم پس از فرار ترامپ، کارتونی طعمهآمیز جدید منتشر کرده که در توضیحش نوشته است: «ترامپ سامانه دفاعی جدید در برابر موشکهای ایرانی را در کاخ سفید آزمایش میکند ...»
کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست اهل یمن و تعدادی دیگر از هنرمندان کاریکاتوریست آمریکایی نیز طرحهای جالبی از این فرار بزرگ ترسیم کردهاند.
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