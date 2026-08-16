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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

تاکید معاون استاندار تهران بر شفافیت قیمت درتأمین لباس فرم مدارس

تاکید معاون استاندار تهران بر شفافیت قیمت درتأمین لباس فرم مدارس

تهران-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر ضرورت شفافیت قیمت در لباس فرم مدارس این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، صبح یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان تهران با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار لباس فرم مدارس اظهار کرد: برنامه‌ریزی و تعیین سازوکار تأمین لباس فرم باید با مشارکت اداره‌کل آموزش‌وپرورش، اتاق اصناف و اتحادیه‌های تخصصی انجام شود.

وی افزود: این هماهنگی می‌تواند ضمن حفظ کیفیت و رعایت استانداردها، از بروز نابسامانی در بازار جلوگیری کرده و حقوق خانواده‌ها، تولیدکنندگان و واحدهای صنفی را به‌صورت همزمان مورد توجه قرار دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: شفافیت در قیمت‌گذاری، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد فرآیندی منظم برای تأمین و توزیع لباس فرم مدارس از موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط با تعامل و هماهنگی لازم، زمینه اجرای فرآیندی منظم و شفاف برای تأمین لباس فرم مدارس در استان تهران را فراهم کنند.

کد مطلب 6917735

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