«اطلس پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب اطلس پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی، صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ با حضور محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در محل این وزارت‌خانه برگزار شد.

کشاورز در این‌برنامه با اشاره به وقایع تلخی که در ماه‌های اخیر باعث مکدر شدن دل‌های مردم شد، گفت: شهادت سردار رشید اسلام، سقوط هواپیما و جان‌باختن عده‌ای از تشییع‌کنندگان پیکر حاج‌قاسم سلیمانی، همه‌ما را آزرده خاطر کرده اما باید دانست که واقعیت زندگی همین است و مردم همیشه نشان داده‌اند که در حفظ کشورشان و منافع آن بی‌نظیر عمل می‌کنند؛ هرچند اختلافاتی وجود دارد.

وی رونمایی از کتاب اطلس جهاد سازندگی در جنگ را نشان‌دهنده نوعی از انسجام در دهه ۶۰ دانست و گفت: در این ۴۰ سال مردم و نظام اسلامی ما همواره با شدت ضعف تحت فشار بوده‌اند. آن زمان کشور همسایه ما عراق، را برای جنگ تحریک کردند و امروز جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند. اما راهی که ما انتخاب کرده‌ایم با مذاق دشمنانمان جور در نمی‌آید. مردم و همه کسانی که در پشتیبانی و صحنه جنگ حضور داشتند، چیزی از خود و توانایی‌هایشان برای خدمت به کشور کم نگذاشتند. خانواده جهاد نیز همواره در این مسیر منسجم بود و جای قدردانی از این همکاران صدیق وجود دارد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: ما معمولاً در صحنه‌ی اجرا به امور لحظه‌ای بسیار زیاد می‌پردازیم. هرچند که این کار خوب است و موضوعیت دارد اما خلاء‌هایی نیز وجود دارد. نخستین خلاء این است که ما عادت به مستندسازی و مستندنگاری از فعالیت‌هایمان نداریم. این تفاوت کشور ما با کشورهای به اصطلاح پیشرفته است. مستندنگاری و مستندسازی کاری کم‌هزینه اما با ارزش است. این‌کار برای آیندگان راهگشا خواهد بود و میزان خطای آن‌ها را کاهش می‌دهد. ما گمان می‌کنیم که کار نوشتن باید حتماً از سوی افرادی خاص صورت گیرد. این در حالی است که انسان‌های عادی نیز تجربیاتی دارند که می‌تواند برای آیندگان مفید باشد.

کشاورز گفت: دیگر خلائی که وجود دارد این است که از تعریف‌کردن از یکدیگر اجتناب می‌کنیم و احساساتمان را در درون خودمان نگه می‌داریم. این در حالی است که تعریف از اقدامات خوب می‌تواند انگیزه‌بخش باشد. ما در عرصه کشاورزی اقدامات ارزشمندی انجام داده‌ایم که گاه شبیه به معجزه است و کشورهای دیگر از آن متعجب اند. باید کشاورزان خوب و مسئولان تأثیرگذار در این زمینه باید تجلیل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه کسانی که تجربیاتی دارند، باید آن‌ها را به نسل جدید منتقل کنند. هرچند ممکن است تفکرات نسل جدید منطبق با ما نباشد اما با انتقال این تجربیات آن‌ها خواهند دانست که گذشتگان چه زحمت‌هایی برای حفظ این آب و خاک چه در صحنه جنگ و چه در عرصه کشاورزی کشیده‌اند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پایان سخنانش گفت: امروز کشور ما درگیر جنگ اقتصادی شده است. هرچند معمولاً مردم در حین جنگ با یکدیگر هم‌دلی می‌کنند اما خاصیت جنگ اقتصادی این است که جامعه رو به خشونت می‌آورد. این در حالی است که شاید آن افراد ذاتاً خشن نباشند. فشار زیادی نه فقط بر دولت که بر نظام است و راه برون رفت از این فضا درک و هم‌دلی و بیشتر شدن تعامل اجتماعی است.

طلایی نیز در این‌نشست با اشاره به این‌که جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس با مشکلات نرم‌افزاری مواجه بوده، گفت: ما آدم‌های عملیاتی بودیم که با تمام توان می‌کوشیدیم کارهایی که بر عهده داشتیم با تکیه بر علم و خلاقیت به درستی انجام دهیم. بنابر این، کار ثبت مستندات در این بخش به دلیل وجود مشکلات نرم‌افزاری بسیار ضعیف صورت گرفت.

وی رونمایی از این اطلس را کاری بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: برای تدوین این کتاب «اطلس پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد» بیش از دوهزار سند از عملیات والفجر ۸، منطقه جنوب و فاو نقطه‌گذاری و مستندسازی شده است. بنابر این، مخاطب با تنوع و هنر مهندسی جنگ در این کتاب مواجه می‌شود.