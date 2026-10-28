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۶ آبان ۱۴۰۵، ۵:۵۶

دو خودروی حامل ۱۹ تبعه غیرمجاز در شاهرود توقیف شدند

دو خودروی حامل ۱۹ تبعه غیرمجاز در شاهرود توقیف شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۱۹ تبعه خارجی غیرمجاز پس از توقف و بازرسی دو دستگاه خودروی پژو توسط مأموران کلانتری ۱۲ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شائینی شامگاه سه‌شنبه در جریان انجام ماموریت ایست و بازرسی در شاهرود از توقیف دو دستگاه خودروی پژو و دستگیری ۱۹ تبعه خارجی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و در تشریح آن اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شاهرود حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از این خودروها، ۱۹ تبعه خارجی غیرمجاز را دستگیر کردند که برای طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با این موضوع، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6992172

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