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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

کریمی: کرمانشاه رتبه دوم تولید چغندرقند کشور را دارد

کریمی: کرمانشاه رتبه دوم تولید چغندرقند کشور را دارد

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از خرید بیش از ۵۶۲ هزار تن چغندرقند بهاره از کشاورزان استان تا چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا چهارم آبان‌ماه امسال، بیش از ۵۶۲ هزار تن چغندرقند بهاره تولیدشده در مزارع استان، از سوی ۱۴ کارخانه قند در داخل و خارج از کرمانشاه خریداری شده است.

وی با اشاره به میزان تولید چغندرقند پاییزه افزود: برداشت و تولید نهایی این محصول در بخش پاییزه به ۴۱۷ هزار تن رسیده است و با احتساب تولید چغندرقند بهاره، انتظار می‌رود امسال نیز عملکرد مناسبی در این بخش به ثبت برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با نهایی شدن آمار تولید چغندرقند پاییزه و بهاره، امکان حفظ جایگاه فعلی استان یا ارتقای رتبه آن در سطح کشور فراهم خواهد شد.

کریمی با اشاره به ظرفیت تولید این محصول در استان خاطرنشان کرد: کرمانشاه از نظر میزان تولید چغندرقند، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و تداوم این جایگاه به روند تولید و تحویل محصول کشاورزان بستگی دارد.

وی در پایان از چغندرکاران استان خواست با هماهنگی کارخانه‌های قند، برای تحویل محصول برداشت‌شده خود اقدام کنند تا روند خرید و انتقال چغندرقند به مراکز فرآوری با نظم بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6991962

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