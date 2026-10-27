کریمی: کرمانشاه رتبه دوم تولید چغندرقند کشور را دارد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا چهارم آبان‌ماه امسال، بیش از ۵۶۲ هزار تن چغندرقند بهاره تولیدشده در مزارع استان، از سوی ۱۴ کارخانه قند در داخل و خارج از کرمانشاه خریداری شده است.

وی با اشاره به میزان تولید چغندرقند پاییزه افزود: برداشت و تولید نهایی این محصول در بخش پاییزه به ۴۱۷ هزار تن رسیده است و با احتساب تولید چغندرقند بهاره، انتظار می‌رود امسال نیز عملکرد مناسبی در این بخش به ثبت برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با نهایی شدن آمار تولید چغندرقند پاییزه و بهاره، امکان حفظ جایگاه فعلی استان یا ارتقای رتبه آن در سطح کشور فراهم خواهد شد.

کریمی با اشاره به ظرفیت تولید این محصول در استان خاطرنشان کرد: کرمانشاه از نظر میزان تولید چغندرقند، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و تداوم این جایگاه به روند تولید و تحویل محصول کشاورزان بستگی دارد.

وی در پایان از چغندرکاران استان خواست با هماهنگی کارخانه‌های قند، برای تحویل محصول برداشت‌شده خود اقدام کنند تا روند خرید و انتقال چغندرقند به مراکز فرآوری با نظم بیشتری انجام شود.