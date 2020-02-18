آغاز بارش باران در مناطق مختلف ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیش بینی‌های هواشناسی استان ایلام، سامانه بارشی از امشب وارد استان ایلام شده و تا روز پنجشنبه در کل استان ماندگار است.

هم اکنون بارش‌ها در بیشتر مناطق استان آغاز شده است.

طبق گفته کارشناسان هواشناسی استان پتانسیل بارشی این سامانه قوی است به خصوص در مناطق جنوبی استان ایلام احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد شدید نیز برای بیشتر مناطق استان ایلام پیش بینی می‌شود.

خطر صاعقه برای روز پنجشنبه در مناطق جنوبی استان ایلام نیز وجود دارد.