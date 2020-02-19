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۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴

گزارش میدانی مهر؛

قیمت دلار ۳۰ بهمن به ۱۴۲۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۳۰ بهمن به ۱۴۲۰۰ تومان رسید

قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ برای فروش به ۱۴۲۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ برای فروش به ۱۴,۲۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان است.

قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

کد مطلب 4856741

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