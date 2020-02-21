به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی تهران برگزار شد، در خصوص وصیت‌نامه شهید سردار سلیمانی گفت: این وصیت‌نامه‌ای است که انسانی جز با عنصر اخلاص توان نوشتن آن را ندارد. راه تکریم سردار سلیمانی در دنباله روی از راه او است و راه شهید سلیمانی در این وصیت‌نامه بیان شده که عمده‌ترین بخش آن تاکید بر ولایت‌مداری است.

آیت‌الله خاتمی گفت: کسانی که از کاندیداها شناخت ندارند از روی راهنمایی‌ها لیست را پر کنند، براساس فرموده مقام معظم رهبری «انتخابات و رأی دادن وظیفه شرعی، ملی و انقلابی و احقاق حق آحاد مردم برای دخالت در سرنوشت کشورشان است». بنابراین از آنجا که حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حضورها مقدمه واجب است و مقدمه واجب، هم واجب است، لذا حضور در انتخابات واجب است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات عمل صالح است و دشمن را به خشم می‌آورد، اگر کسی می‌خواهد ببیند حضور در این انتخابات چه تأثیری بر دشمنان دارد، به شیطنت‌های فوق‌العاده دشمنان این ملت مبنی بر عدم حضور در انتخابات نگاه کند. ان شاء الله در باقی مانده روز عزیزان در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و به این واجب عمل کنند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد ببیند این انتخابات چه نقشی دارد به شیطنت دشمنان قسم خورده این ملت مبنی بر تلاش برای عدم حضور مردم در انتخابات نگاه کند در این ساعات آخر ملتمسانه از ملت ایران می‌خواستند از حضور خودداری کنند، ولیکن بصیرت مردم نشان داد برای کوری چشم دشمنان با حضورشان عملاً شعار مرگ بر آمریکا را تحقق بخشیدند.

مشارکت مردم در انتخابات موجب سرافکندگی دشمنان خواهد شد

وی تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات موجب سرافکندگی دشمنان و سربلندی ملت ایران خواهد شد.

خاتمی گفت: از همه کاندیداها و هواداران شأن درخواست داریم که پایان رقابت‌ها را پایان روز رأی گیری قرار دهند و امروز را پایان رقابت‌ها و آغاز رفاقت‌ها ببینند؛ نباید فضای رقابتی و دعواهای انتخاباتی را کش بدهند و جامعه را آکنده از تفرقه کنند زیرا این حرکت حرکتی ضدانقلابی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که حائز رأی اکثریت شده اند، گفت: مغرور نشوید و با رقبای خود کینه توزانه و بی مهرانه برخورد نکنید. این رقبا به شما خدمت کرده اند و موجب گرمی فضای انتخابات شده اند و مردم را پای صندوق‌های رأی کشاندند.

وی ادامه داد: اینکه بعد از انتخابات فلان وزیر را ببینند و بگویند فلان مسئول به خاطر اینکه در انتخابات هوادار من نبوده باید برکنار شود، کار درستی نیست. اولاً از وزرای محترمی که این افراد به آنها رو می‌زنند تقاضا می‌کند در عزل و نصب‌ها دقت کنند و بر قانون تاکید کنند؛ ثانیاً به نمایندگانی که این چنین عمل می‌کنند به صراحت می گویم این عملکرد نشان دهنده این است که برای خدا در انتخابات شرکت نکرده اید. اگر برای خدا در انتخابات شرکت کرده بودید اینگونه رفتار نمی‌کردید.

خاتمی گفت: از افرادی که نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند، انتظار داریم که با نظام قهر نکنند این کار معنا ندارد، شما ایده‌هایی داشته اید که اگر به مجلس می‌رفتید این ایده‌ها را عملی می‌کردید. ایده‌های خود را به منتخب مردم ارائه دهید تا عمل کند.



خطیب موقت تهران اظهارداشت: حدود سه ماه از عمر مجلس دهم باقی مانده است. از همه نمایندگان محترم چه افرادی که در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت و چه افرادی که در مجلس یازدهم حضور ندارند، انتظار می‌رود بر اساس سوگندی که خورده اند تا آخرین لحظات به خوبی و با نشاط وظیفه خود را اجرا کنند و کارها را معطل نگذارند.

به بزرگان حوزه‌های انتخابیه توصیه می‌کنم بعد از انتخابات همایش وحدت برگزار کنند



آیت الله خاتمی اظهار داشت: به بزرگان حوزه‌های انتخابیه توصیه می‌کنم بعد از انتخابات همایش وحدت برگزار کنند و در همایش وحدت همه کاندیداها را دعوت کرده و پیمان وحدت ببندند و دست در دست هم تلاش کنند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم در این عرصه فرهنگ سازی کنند و عملاً به کاندیداهایی که دعواهای انتخاباتی را مطرح می‌کنند و رقابت‌های انتخاباتی را کش می‌دهند بفهمانند که مردم از این حرف‌ها استقبال نمی‌کنند. ایام رقابت‌های انتخاباتی گذشته است و مردم خواهان وحدت و همدلی هستند. شما مردم توان این فرهنگسازی را دارید.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران در مورد مسائل بین المللی گفت: طی هفته‌هایی که گذشت در منطقه شاهد خبرهای خوش بودیم، آمریکا به دنبال منطقه‌ای به هم ریخته، لبنان و عراق پراغتشاش است.

خاتمی افزود: به حمدالله آنچه انجام شد برخلاف خواست آمریکا بود، آمریکا به دنبال لبنان به هم ریخته و بدون نخست وزیر بود تا مدتی این کشور سامان نداشته باشد اما خدا را شکر نخست وزیر لبنان انتخاب شد و مشغول تکمیل کابینه خود است. این امر به معنای ناکامی آمریکا برای شیطنت در لبنان است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه خبرهای خوشی از عراق به گوش می‌رسد تصریح کرد: مجلس عراق نخست وزیر این کشور را انتخاب کرد و نخست وزیر در حال تکمیل کابینه است.

وی ادامه داد: چند خبر دیگر نیز در عراق مایه خوشحالی شد، اول راهپیمایی ضدآمریکایی عراقی‌ها بود که نشان دهنده بصیرت ملت عراق است، مردم عراق دشمنان خود را شناخته اند و به دنیا اعلام کرده اند تا زمانی که آمریکایی‌ها هستند منطقه روی خوش نخواهد دید.

خاتمی بدرقه شهید سلیمانی در بغداد، نجف، کربلا را ستودنی خواند و گفت: این بدرقه مرگ بر آمریکای بلندی بود که مردم عراق گفتند.

مقاومت سبب شد معامله قرن ترامپ قاتل شکست بخورد

خطیب موقت نماز جمعه تهران مصوبه مجلس عراق مبنی بر اخراج آمریکایی‌ها از عراق را گامی مهم خواند.

وی در خصوص تحولات سوریه گفت: پیروزی جبهه مقاومت در سوریه و عقب راندن تکفیری‌ها از حومه حلب که دومین شهر بزرگ دمشق است خبر بسیار خوبی بود. بعد از هشت سال هواپیمای مسافربری در فرودگاه حلب نشست که موفقیت بزرگی است که امیدوارم روزی برسد که از همین تریبون خبر بدهیم حتی یک وجب خاک سوریه در دست تکفیری‌ها نیست؛ ان شا الله به زودی این خبر را خواهیم شنید.

خاتمی ادامه داد: آنچه قابل اهمیت است این است که این پیروزی‌های مقاومت بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی به دست آمد دشمن فکر می‌کرد با شهادت حاج قاسم سلیمانی فتیله مقاومت پایین کشیده خواهد شد غافل از اینکه این فتیله پایین کشیدنی نیست و به یاری خداوند تا اخراج آخرین آمریکایی از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: ادبیات مورد قبول حاج قاسم سلیمانی در منطقه این بود که تنها مقاومت است که جواب می‌دهد، مذاکره‌ها جواب نداده، نمی‌دهد و نخواهد داد. این حرف جدی است. حدود ۷۰ سال سرزمین فلسطین اشغال شده است، در این ۷۰ سال با مذاکرات آبی گرم نشده است و هر چه موفقیت بود به برکت انتفاضه‌های قهرمانانه به دست آمد. از این پس راه، مقاومت است؛ همین مقاومت سبب شد معامله قرن ترامپ قاتل شکست بخورد. این طفل متولد نشده و نخواهد شد و طرح کاملاً شکست خواهد خورد، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها روی آرامش را نخواهند دید.