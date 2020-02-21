انتخاب اصلح ایران و انقلاب را در برابر دشمنان بیمه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اکرمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه انتخابات روز مبارک ملت ایران است، گفت: امروز شهر سراب پر از شور و شوق و بصیرت است که در بازدید از مدارس و مساجد می‌توان متوجه شد، صندوق‌های رأی پر از جوانان و مردم شریف است.

وی ادامه داد: امروز شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و اخلاقی و ملی است و شرکت در انتخابات یعنی اطاعت از ولی امر مسلمین و سهیم شدن در سرنوشت خود که اگر خودمان در سرنوشت خود سهیم نشویم دیگران سهیم خواهند شد.

اکرمی افزود: امروز می‌خواهیم با انتخاب اصلح و حضور در پای صندوق رأی، ایران و انقلاب را بیمه کنیم.

وی از اهالی شهرستان سراب خواست رأی خود را به بعد از ظهر موکول نکنند، گفت: همه پای صندوق بیابند تا دین خود را به شهدا و امام راحل ادا کنیم.

اکرمی ادامه داد: هر رأی مرهمی بر دل مقاومت است و امیدواریم ملت ایران که همواره بصیر بوده و در صحنه هستند حماسه آفرینی کنند.