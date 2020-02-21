انتخابات در مازندران کم حاشیه بوده است/ مشارکت ۴۲ درصدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان دقایقی قبل در ستاد انتخابات استان با اشاره به پایان اخذ رأی در حوزه‌های انتخابیه استان اعلام می‌شود، اظهار داشت: مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی قابل قبول و خوب است.

وی با بیان اینکه نتایج نهایی انتخابات فردا اعلام می‌شود، از مشارکت مطلوب مردم برای حضور در انتخابات تقدیر کرد و گفت: ساعات ۲۳ پایان اخذ رأی در استان تعیین شده است ولی افرادی که در شعبات حوزه‌های انتخابیه حضور دارند می‌توانند آرای خود را به صندوق بیندازند.

وی از دست اندارکاران انتخابات شامل عوامل اجرایی، هیئت نظارت، بازرسی، عوامل انتظامی و امنیتی برای برگزاری انتخابات سالم و کم حاشیه تقدیر کرد و گفت: انتخابات کم حاشیه‌ای را در استان شاهد بودیم و هیچ مشکل امنیتی در فرایند برگزاری انتخابات شاهد نبودیم.

وی از مردم و کاندیداها خواست تا اگر مستنداتی از تخلفات را دارند برای رسیدگی به مراکز ذیصلاح ارائه کنند، تصریح کرد: برخی تخلفات جزئی را در تعدادی از حوزه‌ها شاهد بودیم که در دست بررسی است.

استاندار مازندران با تقدیر از نامزدهای انتخابات و طرفداران آنان برای ایجاد شور انتخاباتی در استان با بیان اینکه نتایج نهایی پس از تأیید صلاحیت هیئت نظارت و شورای نگهبان اعلام می‌شود، تصریح کرد: از بین ۱۲۸ کاندیدا ۱۲ نفر به عنوان منتخب مردم برگزیده می‌شوند و همه باید کمک کنند تا فرایند توسعه استان شتاب گیرد.

وی میزان مشارکت مردم را ۴۲ درصد تاکنون اعلام کرد.