قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارم اسفند ۹۸ به ۱۴,۴۸۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه چهارم اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۷۵۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۸۰۰ تومان است.
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز یکشنبه چهارم اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی به ۱۴,۷۵۰ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه چهارم اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۷۵۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۸۰۰ تومان است.
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