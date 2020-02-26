دومینوی کرونا چگونه بازار نفت را از تعادل خارج کرد ؟

محمد دیالمی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارزیابی‌ها حاکی از پایین آمدن و پایین ماندن قیمت نفت است، گفت: مصرف نفت چین حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز است، این در حالی است که اوضاع چین بدلیل شیوع ویروس کرونا هنوز به حالت عادی باز نگشته است. این روند، سمت تقاضای نفت را در بازار بهم ریخته است. البته به نظر می‌رسد روند کاهش قیمتی که تاکنون شاهد آن بودیم، ریزش اصلی قیمت نفت نیست.

وی افزود: هنوز چین در حال استفاده از خریدهای قبلی نفت خود است و در صورت اتمام خریدهای قبلی چین و عدم ثبت سفارش جدید در ماه‌های آینده بی شک فشار بیشتری بر کاهش قیمت نفت وارد خواهد شد.

به گفته این کارشناس انرژی، از روز دوشنبه در این هفته شاخص‌های مختلف بازار سهام آمریکا رو به پایین بود. از سویی دیگر شاهد پایین آمدن قیمت مس و برخی دیگر از فلزات بودیم که حاکی از کاهش ارزش انرژی به طور کلی است.

دیالمی با اشاره به نشست اوپک و اوپک پلاس طی روزهای آینده، اظهار داشت: تاکنون نشانی از توافق بین روسیه و عربستان مشاهده نمی‌شود. البته به نظر می‌رسد علت این عدم توافق، فشار اقتصادی است که روسیه در حال تحمل آن است. البته نفت ۴۰ دلاری هم می‌تواند برای روسیه مناسب و توجیه پذیر باشد. از طرفی روس‌ها می‌دانند در صورتی که عرضه نفت در بازار را کاهش دهند رقیب آنها یعنی نفت شیل آمریکا می‌تواند جایگزین شود.

وی با تاکید بر اینکه برآیند اوضاع نشان می‌دهد که احتمال توافق روسیه و عربستان کم باشد، تصریح کرد: تاکنون نشانه‌ای از ایجاد توافق دیده نشده است، مگر اینکه روسیه و عربستان به توافق‌های پشت پرده برسند. در این حالت عرضه نفت بصورت ثابت باقی می‌ماند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: با توجه به آلوده شدن کره جنوبی به ویروس کرونا و شیوع آن در این کشور که یک مصرف کننده صرف نفت است، میزان تقاضا کاهش یافته و بر بخش تقاضا فشار وارد می‌شود. اگر چنین وضعی برای ژاپن یا ایالات متحده نیز رخ دهد قدرت کرونا بر فشار قیمتی نفت بیشتر مشخص می‌شود.

دیالمی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال میلادی اغلب شاهد کاهش تقاضای نفت هستیم، ادامه داد: به نظر می‌رسد قیمت نفت آمریکا که اکنون حدود ۴۹ دلار است حداقل به ۴۵ درلار برسد. به طور کلی هر گونه تغییر و تحول در زمینه ویروس کرونا و توافق اوپک و اوپک پلاس می‌تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.