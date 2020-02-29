انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه دوباره برگزار می شود

محمود قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت «محمد علی رمضانی دستک» نماینده منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحوم و مردم این شهرستان، اظهار کرد: بر اساس قانون در صورت وقوع هر حادثه‌ای اعم از فوت نماینده منتخب در یک حوزه انتخابیه انتخابات برای آن حوزه تکرار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیزی به عنوان فرد علی البدل مطرح نیست لذا در صورت وقوع هر اتفاقی همانند فوت نماینده منتخب، انتخابات برای آن حوزه انتخابیه تکرار خواهد شد.

قاسم نژاد در ادامه گفت: با توجه به مواد قانونی، انتخابات حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و کیاشهر باید همزمان با نخستین انتخابات پیش رو برگزار شود.

وی یاد آور شد: تا زمان برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و کیاشهر، نماینده نزدیک ترین حوزه انتخابیه یعنی لاهیجان و سیاهکل امور مربوط به این حوزه را در مجلس انجام خواهد داد.

گفتنی است؛ «محمد علی رمضانی دستک» نماینده منتخب مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز بعد از چند روز بستری در یکی از بیمارستان‌های رشت به دلیل بیماری آنفلوآنزا و صدمات شیمیایی ناشی از جنگ تحمیلی درگذشت.