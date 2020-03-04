راهنمای مراقبت از کرونایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام جم نوشت: از شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در دیگر کشورهای جهان زمان زیادی نمیگذرد اما اخبار این همه گیری، ترس و دلهره زیادی را در نقاط مختلف ایجاد کرده است. چین اصلیترین قربانی این ویروس بود که شمار کشتههای ناشی از ابتلاء به آن در همین مدت کوتاه به بیش از ۲۰۰۰ نفر هم رسیده است. بعد از ابتلای کشورهای همسایه به این ویروس و بعد از حرف و حدیثها و شایعات پیرامون ورود کرونا به کشور، بالاخره در روزهای پیش خبر ورود این ویروس به ایران به طور رسمی اعلام شد. شمار بالای مرگ و میرها در دنیا و مبتلایان زیاد آن در همان روزهای اول ترس را میان مردم به راه انداخت و خیلیها را از ترس ابتلاء به کرونا خانهنشین کرد. بهرغم گفته پزشکان مبنی بر اینکه همه افراد مستعد ابتلاء به این ویروس نیستند و افرادی باید بیشتر احتیاط کنند که دارای سیستم ایمنی ضعیفتری هستند و اینکه آنفلوآنزا از کرونا خطرناکتر است و حتی آمار کشتههای آن در دنیا بالاتر است، باز هم مردم جنبه احتیاط را فراموش نکردهاند و سعی میکنند تا حد امکان از حضور در جامعه خودداری کنند. از اقداماتی که باید انجام داد تا مبتلا به کروناویروس نشویم، بارها گفته شده و این بار شاید بهتر باشد یاد بگیریم با بیماران مبتلا به این ویروس چگونه رفتار کنیم.
مراقب بیماران خاموش باشید
این ویروس که عامل یک بیماری تنفسی است، بر اثر قطرات عطسه یا سرفه فرد آلوده به دیگران منتقل شده و افراد ممکن است بر اثر تماس دستها با سطوح آلوده به ویروس و سپس تماس دست آلوده با چشمها، بینی و دهان ویروس کرونا را به خود منتقل کنند. پزشکان توصیه میکنند شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون مؤثرترین راه برای رها شدن از این ویروس است. به گفته دانشمندان، افرادی که مبتلا به ویروس هستند حتی اگر علائم ظاهری هم نداشته باشند باز هم ناقل محسوب میشوند. درواقع، دوره خاموشی بیماری تا زمانی که علائم آن بروز کند ممکن است در افراد مختلف بین یک تا ۱۴ روز متفاوت باشد؛ بنابراین سعی کنید تا حد امکان از تماس مستقیم شامل دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن دیگران اجتناب کنید.
افرادی که در معرض خطر هستند
با وجود اینکه هر فردی میتواند در معرض تماس با ویروس کرونا قرار گیرد، اما باید بدانید که بیش از هر چیز، این ویروس در کمین سالمندان و افراد بالای ۶۰ سال، خانمهای باردار و افرادی است که به نوعی دچار نقص سیستم ایمنی هستند. بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی، کلیوی و دیابت از جمله افرادی هستند که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و باید بیشتر مراقب سلامت خود باشند. پزشکان معتقدند این افراد بیشتر باید مراقب باشند. اما در حالت کلی، خطر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا از بیماری آنفلوآنزا هم کمتر است و نباید جو ناشی از گسترش این بیماری را در کشور با خطرناک بودن آن اشتباه گرفت و با آگاهی باید با آن برخورد کرد.
ابتدا به مراکز درمان مراجعه کنید
بیماری کرونا علائم بسیار مشابهی با بیماری آنفلوآنزا دارد و ممکن است در تشخیص با هم اشتباه گرفته شوند. اما اگر با فردی از نزدیکانتان مواجه هستید که با علائمی چون تب، سرفه، تنگی نفس، لرز در بدن، سردرد، اسهال، گلودرد، تهوع و استفراغ و آبریزش بینی دارد، پیش از هر اقدامی، آنها را به مراکز درمانی منتقل کنید تا ابتدا نسبت به ابتلاء به کروناویروس تست شوند تا در صورت مثبت بودن نتیجه، اقدامات درمانی و قرنطینه کردن بیمار در اولین فرصت آغاز شود.
از فرد مبتلا در خانه دور شوید
در بیمارستانهایی که به نگهداری از بیماران مبتلا به کرونا اختصاص مییابد، اتاقهایی مخصوص قرنطینه بیماران مبتلا به کروناویروس تعبیه کردهاند که بیمار را در آن ایزوله کرده و تماس با فرد را به حداقل میرسانند تا مراحل درمانی را پشت سر بگذارد و بهبود یابد. اگر از بیمار مبتلا به کرونا در منزل نگهداری میکنید، مراقب باشید که تنها یک نفر داخل خانه و در کنار بیمار بماند و بقیه اعضای خانواده در صورت امکان باید خانه را ترک کنند یا در فاصلهای دورتر یا در اتاق دیگری از خانه ساکن شوند.
لباسها را ضدعفونی کنید
اگر از فرد مبتلا به کرونا در خانه مراقبت میکنید، سعی کنید لباسهای او و حتی ماشین لباسشویی را بعد از شستوشو ضدعفونی کنید؛ بهویژه در ضدعفونی کردن لباسهایی که خون و ترشحات بدن یا خون روی آنها ریخته حساسیت بیشتری به خرج دهید تا ویروس به کلی از روی آن حذف شود.
بهداشت محیط را رعایت کنید
تا حد امکان برای غذا دادن به بیمار از ظروف یک بار مصرف استفاده کنید تا بعد از هر بار استفاده بتوانید آنها را دور بیندازید تا از انتشار بیشتر ویروس خودداری کنید. سعی کنید تا زمانی که بیمار در خانه حضور دارد، هوای خانه را به شکلی تهویه کنید. اگر پنجره در خانه دارید حتماً آن را کمی باز بگذارید تا هوای خانه عوض شود. این کار احتمال سرایت ویروس را کاهش میدهد. در مدت زمانی که از بیمار مبتلا به کرونا در خانه مراقبت میکنید، سعی کنید در طول روز تمام سطوح را به خوبی تمیز و ضدعفونی کنید. سطوحی مانند میز کار، تبلت، گوشی، تلفن و حتی حمام و توالت را شسته و ضدعفونی کنید. یکی از مؤثرترین راهها این است که اگر از فرد مبتلا به کرونا در خانه نگهداری میکنید، حتماً هر ۲۰ دقیقه یک بار و هر بار به مدت ۲۰ ثانیه دستهایتان را با آب و صابون بشویید. هرگاه مجبورید به بیمار دست بزنید و کارهای او را انجام دهید، از دستکش یک بار مصرف استفاده کنید تا از تماس مستقیم با مایعات و خون آلوده بیمار جلوگیری کنید.
از بیمار عیادت نکنید
عیادت از بیمار یکی از اخلاقهای پسندیده است که ما ایرانیها به شدت به آن معتقدیم و باور داریم این کار به بیمار روحیه بیشتری برای مبارزه با بیماری میدهد. اما گاهی استثناهایی هم پیش میآید که یکی از آنها شرایط اپیدمی یک بیماری ویروسی مانند کروناست. اگر بیمار مبتلا به کرونا در منزل دارید، از تماس افراد بهویژه سالمندان و افراد مستعد و نزدیک شدن آنها به بیمار خودداری کنید. دیدارها و عیادت از بیمار را به حداقل برسانید و در حد امکان پرهیز کنید تا خودتان را در معرض خطر قرار ندهید. اگر شما جزو افراد پرخطر هستید، مبتلا به بیماری قلبی، ریوی و کلیوی هستید یا دیابت دارید، از تماس با این بیماران خودداری کنید.
فعلاً از خانه خارج نشوید
بیماران مبتلا به کرونا تا زمانی که بهبود پیدا نکردهاند نباید از خانه خارج شوند تا بیماری به طور کامل بهبود یابد. اما در صورتی که هنوز هم شیوع ویروس در جامعه وجود داشته باشد تا حد امکان باید در خانه بمانند و در تماس با دیگران قرار نگیرند. حضور آنها در میان افراد دیگر، علاوه بر اینکه شانس ابتلای دوباره را در آنها افزایش میدهد، خطر ابتلای دیگران را نیز بالا میبرد.
بدنشان را تقویت کنید
پزشکان مدام توصیه میکنند برای قویتر کردن سیستم ایمنی از موادغذایی مقوی استفاده کنید. این اقدام مؤثر در بیماران مبتلا هم صدق میکند و بهتر است غذاهای مقوی مصرف کنند. تا میتوانید مایعات و غذاهای گرم به بیماران بخورانید.
ویروس کرونا این روزها تبدیل به یک معضل جهانی شده است؛ ویروسی که همچنان قربانی می گیرد و خیال کوتاه آمدن ندارد اما به راستی شیوه درست رفتاری با بیماران مبتلا به کرونا چیست؟
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام جم نوشت: از شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در دیگر کشورهای جهان زمان زیادی نمیگذرد اما اخبار این همه گیری، ترس و دلهره زیادی را در نقاط مختلف ایجاد کرده است. چین اصلیترین قربانی این ویروس بود که شمار کشتههای ناشی از ابتلاء به آن در همین مدت کوتاه به بیش از ۲۰۰۰ نفر هم رسیده است. بعد از ابتلای کشورهای همسایه به این ویروس و بعد از حرف و حدیثها و شایعات پیرامون ورود کرونا به کشور، بالاخره در روزهای پیش خبر ورود این ویروس به ایران به طور رسمی اعلام شد. شمار بالای مرگ و میرها در دنیا و مبتلایان زیاد آن در همان روزهای اول ترس را میان مردم به راه انداخت و خیلیها را از ترس ابتلاء به کرونا خانهنشین کرد. بهرغم گفته پزشکان مبنی بر اینکه همه افراد مستعد ابتلاء به این ویروس نیستند و افرادی باید بیشتر احتیاط کنند که دارای سیستم ایمنی ضعیفتری هستند و اینکه آنفلوآنزا از کرونا خطرناکتر است و حتی آمار کشتههای آن در دنیا بالاتر است، باز هم مردم جنبه احتیاط را فراموش نکردهاند و سعی میکنند تا حد امکان از حضور در جامعه خودداری کنند. از اقداماتی که باید انجام داد تا مبتلا به کروناویروس نشویم، بارها گفته شده و این بار شاید بهتر باشد یاد بگیریم با بیماران مبتلا به این ویروس چگونه رفتار کنیم.
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