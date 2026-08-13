خبرگزاری مهر، رسانه واقعاً انقلابی و امیدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار به فعالان این عرصه، یاد و خاطره خبرنگار شهید محمود صارمی را گرامی داشت.

وی با قدردانی از زحمات خبرنگاران خبرگزاری مهر افزود: امروز توفیق یافتم تا در جمع شما عزیزان باشم و از تلاشهای ارزشمندتان تشکر کنم. خبرگزاری مهر، خبرگزاری به معنای واقعی انقلابی است که همواره اخبار امیدبخشی را در جامعه منتشر میکند؛ به ویژه در روزهای جنگ تحمیلی کنونی که دشمنان آمریکایی و صهیونیست علیه کشورمان تجاوز و حملات خود را تشدید کرده و بر مردم ما سختی تحمیل کردهاند، انتشار اخبار امیدوارکننده، پیروزی ها و موفقیت های کشور، از اهمیتی مضاعف برخوردار است. خوشبختانه خبرگزاری مهر به این رسالت خطیر خود به خوبی عمل می کند و جا دارد که صمیمانه از تمامی عزیزان دست اندرکار تقدیر و تشکر کنم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق در ادامه با تأکید بر جایگاه والای خبرنگاری، این حرفه را بسیار ارزشمند و در عین حال پرمشقت توصیف کرد و گفت: خبرنگاران و همکارانشان در مجموعه خبرگزاری مهر با همدلی و تلاش شبانه روزی، تلاش میکنند تا هر خبری بر روی خروجی سایت قرار گیرد، مردم آن را مطالعه کنند و اخبار امیدآفرین در جامعه نشر پیدا کند. در شرایط کنونی جنگی که رسانه های دشمن – اعم از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، رسانه های اینترنتی، شبکه های مجازی و حتی انسان‌رسانه‌های وابسته به آنها – پیوسته در حال ترویج یأس و ناامیدی در جامعه هستند، کار این عزیزان فوقالعاده ارزشمند است.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی افزود: می توان گفت در این برهه حساس که هر کسی در میدان خود با دشمن در حال نبرد است، خبرنگاران ما رزمندگانی مجاهد برای انقلاب اسلامی هستند که در سنگر روایت و جبهه جنگ رسانهای، با دشمن مقابله میکنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همه رزمندگان اسلام در تمام سنگرها، به ویژه خبرنگاران عزیز، به پیروزی و نصرت نهایی دست یابند و انشاءالله که دشمن آمریکایی-صهیونیستی ما شکست خورده و شرّ آن از سر بشریت برداشته شود.