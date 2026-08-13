  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

نیروهای مسلح یمن پالایشگاه آرامکو در جیزان را هدف قرار دادند

نیروهای مسلح یمن پالایشگاه آرامکو در جیزان را هدف قرار دادند

نیروهای مسلح یمن ساعتی پیش با دو پهپاد انتحاری پالایشگاه شرکت آرامکو در منطقه جیزان را هدف حمله قرار دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمن تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور ساعت پیش پالایشگاه شرکت «آرامکو» در منطقه «جیزان» را با استفاده از دو پهپاد هدف قرار دادند که پهپادهای مذکور دقیقاً به اهداف مورد نظر اصابت کرد.

این منبع امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری یمن «سبأ» تصریح کرد که این عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت یمن توسط دشمن سعودی در استان‌های صعده و حجه انجام شده است.

این منبع خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال، به انجام وظایف خود در قالب «پاسخ قاطع به هرگونه نقض حاکمیت کشورمان یا هرگونه تجاوزی که کشور و ملت با ایمان و مجاهد ما را هدف قرار دهد» ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6915835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه