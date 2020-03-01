استقرار ۲۰۰ تخت برای مداوای بیماران کرونا در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع امروز (یکشنبه) در دیدار دبیرکل هلال احمر کشور با اشاره به تلاش‌های ستودنی این جمعیت در استان و امدادرسانی در حوادث، افزود: تعداد اعضای جمعیت هلال احمر گیلان نسبت به سال گذشته، رشد خوبی داشته که مشارکت بیشتر آنان در ارائه خدمت به مردم مورد انتظار است.

وی از استقرار ۲۰۰ تخت دیگر علاوه بر یک هزار و ۵۰۰ تخت کنونی برای مداوای بیماران مبتلا به کرونا در شهر رشت با پشتیبانی جمعیت هلال احمر در روزهای آتی خبر داد و خواستار توجه بیشتر به آموزش همگانی مردم توسط این مجموعه با همکاری نیروهای داوطلب، فعالان اجتماعی و نیز صدا و سیما شد.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم برای انتقال بیماران با بالگرد هلال احمر مستقر در استان، به بیمارستان‌های دیگر در شرایط ضروری تأکید کرد.

آموزش مردم برای رعایت بهداشت فردی ضروری است

دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار گیلان و مجموعه مدیران ارشد استان در خدمت‌رسانی به مردم گفت: برای اسکان، تب سنجی در مبادی ورودی و نیز فراخوان داوطلبان جمعیت هلال احمر برای حضور فعالانه در راستای سیاست‌های وزارت بهداشت و مدیریت ارشد استان، آماده هرگونه همکاری بوده و با جدیت پای کار هستیم.

محمودرضا پیروی از در اختیار گذاشتن امکانات برای تقویت تخت‌های درمانی و ملزومات مورد نیاز خبر داد و افزود: تلاش برای آموزش همگانی مردم در جهت رعایت بهداشت فردی یک امر ضروری و بسیار مهم است که در این راستا از هر ابزاری استفاده می‌کنیم.