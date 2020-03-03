تامین مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده مراکز در مانی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونای استان قزوین دوشنبه شب با حضور تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور، عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، نبیل رئیس سازمان صمت، قجر بیگی معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداران و مدیران چند واحد صنعتی در محل سازمان صمت قزوین تشکیل شد.

پیمان قجر بیگی در این جلسه اظهار داشت: در تأمین نیازهای اقلام بهداشتی بویژه ماسک باید بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی در اولویت قرا گیرد تا خدمت رسانی دچار وقفه نشود.

وی بیان کرد: خوشبختانه در تولید مشکلی نداریم و با تغییر خطوط برخی کارخانه‌ها و صدور مجوز جدید برای تولید اقلام بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان اقدام شده اما در توزیع مشکلاتی داریم که بهره گیری از ظرفیت شبکه توزیع می‌توانیم این وضعیت را بهبود بخشیم.

قجر بیگی از توزیع ۴۳۰ هزار لیتر الکل در روزهای گذشته خبر داد و یادآور شد: با کمک استان‌های دیگر و تعامل دوسویه باید بتوانیم نیاز ماسک بیمارستانها را بسرعت تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: اگر اختیارات استانی بیشتر شود می‌توانیم در مقابل تأمین الکل مورد نیاز استان‌ها برای تأمین ماسک تعامل کنیم تا بسرعت نیازهای خود را تأمین کنیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: تأمین ماسک برای خانه‌های سالمندان، مراکز نگهداری کودکان ایزوله و شیرخوارگاه، زندان و پادگان‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

