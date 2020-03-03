به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است امروز سهشنبه با انتشار گزارشی ایران را به عدم همکاری در دسترسی به یک یا چند مورد از سایتهای مورد نظر این نهاد، متهم کند.
البته آژانس که مسئول نظارت بر اجرای برجام است؛ هر ۴ ماه یک بار گزارشی از نحوه پاییبندی ایران ارائه میکند و قرار است تازهترین مورد از این گزارشها نیز امروز سهشنبه اعلام شود.
اما آن طور که ادعا میشود قرار است آژانس علاوه بر گزارش معمول، در گزارشی جداگانه از ایران به دلیل عدم همکاری کلی و نیز ناکامی در تأمین دسترسی به سایتهای مورد نظر آژانس، گلهگذاری کند.
به ادعای یک منبع آگاه، هدف از این گزارش، اثبات حضور «رافائل گروسی» مدیرکل جدید آژانس انرژی اتمی است که از اکتبر سال میلادی گذشته با برخورداری از حمایت آمریکا و برزیل، عهدهدار این مقام شد.
ظاهراً آژانس با استناد به توهمات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود یک سایت هستهای از پیش اعلام نشده در ایران، خواستار بازرسی از این محل است. حال آنکه برخی منابع میگویند شاید آژانس خواستار دسترسی به بیش از یک سایتِ به زعم آنها مشکوک باشد.
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