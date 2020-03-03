فعالیت تجاری در مرز باشماق مریوان دوباره آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی گمرکات استان کردستان، بختیار رحمانی‌پور اظهار داشت: بعد از اعلام شیوع بیماری کرونا در ایران و همچنین عراق محدودیت‌هایی در انجام مبادلات مرزی در مرزهای بین دو کشور از جمله سیرانبند و باشماق ایجاد شد.

وی افزود: در کردستان مرزهای سیرانبند و باشماق تحت تاثیر شرایط پیش آمده قرار گرفتند و فعالیت تجاری و مسافری در آنها برای مدتی (چهار روز) متوقف شد.

مدیرکل گمرکات کردستان ادامه داد: در حال حاضر مرز سیرانبند بانه همچنان بسته است و طرف عراقی بازگشایی این مرز را به استقرار کادر پزشکی در این مرز مشروط کرده است به همین دلیل حجم ترافیک کامیون‌ها در سیرانبند به باشماق منتقل شد و هم اکنون صادرات و واردات کالا در باشماق بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

رحمانی‌پور یادآور شد: اجازه خروج ایرانی‌ها از بخش مسافری مرز باشماق داده نمی‌شود ولی عراقی‌ها می‌توانند به کشورشان بازگردند و در مقابل هم ایرانی‌ها می‌توانند از این مرز وارد کشور شوند البته در بدو ورود توسط کادر پزشکی مستقر در مرز آزمایش و تست لازم از آنها گرفته می‌شود.