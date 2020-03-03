به گزارش خبرگزاری مهر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری اعلام کرد با هدف ایفای نقشی هرچند کوچک در شرایط خاص پیش آمده، دسترسی به صورت مجازی به منابع اطلاعات علمی تمام متن این مرکز، برای اساتید، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر هموطنان، به مدت ۲ ماه (بدون نیاز به کد شناسایی و کلمه عبور) خواهد بود تا جامعه علمی کشور بدون مراجعه حضوری، نسبت به تأمین اطلاعات علمی مورد نیاز خود اقدام کنند.

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، با دارا بودن طیف وسیعی از پایگاه‌ها و منابع اطلاعات علمی (نظیر پایگاه اطلااتی مجلات علمی معتبر کشور، پایگاه اطلاعاتی مقالات همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی و سایر منابع علمی مورد نیاز پژوهشگران) نقش مهمی را در تأمین نیازهای اطلاعات علمی جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه ایفا می‌کند.

عمده این اطلاعات و منابع به صورت برخط تهیه شده و از طریق وبگاه سازمان به آدرس www.ricest.ac.ir قابل دسترس است.