محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انجام آزمایش‌های مورد نیاز از ۸۴ نفر از این افراد، تست پنج نفر مثبت شد که متأسفانه دو نفر از آنها به دلیل سن بالا و داشتن بیماری زمینه‌ای فوت شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: تست ۱۳ نفر نیز تاکنون منفی بوده است اما شش نفر نیز فوت شده‌اند که مشکوک به کرونا بوده‌اند.

نوری شادکام بیان کرد: در همین مدت ۹۱ نفر از افراد بستری شده، به طور کامل بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده‌اند.

وی از مردم خواست تا در صورت بروز نشانه‌های بیماری مانند تب شدید، تنگی نفس و … به سرعت به نزدیکترین مرکز جامع سلامت یا اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کنند.