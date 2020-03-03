محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انجام آزمایشهای مورد نیاز از ۸۴ نفر از این افراد، تست پنج نفر مثبت شد که متأسفانه دو نفر از آنها به دلیل سن بالا و داشتن بیماری زمینهای فوت شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: تست ۱۳ نفر نیز تاکنون منفی بوده است اما شش نفر نیز فوت شدهاند که مشکوک به کرونا بودهاند.
نوری شادکام بیان کرد: در همین مدت ۹۱ نفر از افراد بستری شده، به طور کامل بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدهاند.
وی از مردم خواست تا در صورت بروز نشانههای بیماری مانند تب شدید، تنگی نفس و … به سرعت به نزدیکترین مرکز جامع سلامت یا اورژانس بیمارستانها مراجعه کنند.
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