۵ توصیه فائو برای جلوگیری از شیوع کرونا/گوشت را خام نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو) در اطلاعیه‌ای توصیه‌هایی را برای مبارزه با شیوع بیماری کووید -۱۹ ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده است:

از اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، پس از آنکه اولین مورد از ابتلاء به بیماری کووید -۱۹ در چین تأیید شد، تا به امروز این ویروس به ۶۶ کشور دیگر دنیا سرایت کرده است.

شیوع این بیماری، به جز تأثیرات مستقیمی که بر سلامت انسان‌ها دارد، پرسش‌هایی جدی را در خصوص تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر امنیت غذایی همچنین عرضه و تقاضای اقلام کشاورزی مطرح کرده است. با این حال، نظرات کارشناسان درباره این مسئله همچنان بسیار محتاطانه است و در نتیجه، ارزیابی تأثیر شیوع بیماری کووید -۱۹ بر غذا و کشاورزی همچنان زودهنگام بوده و در این مرحله تنها در حد گمانه‌زنی است.

در شرایطی که برخی کشورها به‌منظور کنترل گسترش یک بیماری، مسئله اعمال برخی محدودیت‌ها بر جابه‌جایی مردم را در نظر گرفته‌اند، باید به این نکته توجه کرد که این مسئله می‌تواند پیامدهای قابل‌توجه اجتماعی-اقتصادی بر معیشت مردم، خصوصاً گروه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد. چنین اقداماتی همچنین می‌توانند زنجیره عرضه محصولات در بازار را تا حدودی مختل کنند.

در این شرایط، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در حال تلاش برای سنجش تأثیرات این وضعیت بر معیشت کشاورزان خُرد است. فائو همچنین از طریق همکاری نزدیک با شرکای خود شامل سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی بهداشت حیوانات و وزارت کشاورزی و امور روستایی چین به دنبال تشخیص میزبان‌های بالقوه حیوانی این ویروس است.

با توجه به گستره شیوع کنونی بیماری کووید -۱۹، فائو قویاً به آحاد مردم توصیه می‌کند تا نکات زیر را، خصوصاً در هنگام استفاده از گوشت و محصولات حیوانی، مدنظر قرار دهند:

در شرایطی که منبع بیماری کنونی کووید -۱۹ احتمالاً منشأ حیوانی دارد، تا به‌امروز گسترش و افزایش این همه‌گیری انسانی به خاطر انتقال انسان-به-انسان بوده است.

گوشت‌های تهیه شده از دام‌های سالم در صورتی که کاملاً پخته شوند، برای مصرف مشکلی ندارند.

افراد از نگهداری، ذبح، استفاده، فروش، آماده‌کردن و مصرف گوشت حیوانات وحشی، دام‌های بیمار یا دام‌های دچار مرگ و میر به علل نامشخص خودداری کنند.

گوشت خام یا وعده‌های غذایی نپخته مبتنی بر محصولات گوشتی نباید مصرف شوند. این قبیل کارها افراد را در معرض ریسک بالای ابتلاء به عفونت‌های متعددی قرار می‌دهد.

هرگونه عوارض، بیماری یا مرگ و میر غیرمعمول حیوانات باید به مقامات مربوطه بهداشتی اعلام شود.

فائو همواره تلاش دارد تا آگاهی عمومی نسبت به بیماری‌های مشترک انسان و دام (حیوانات) را افزایش دهد. فائو همچنین پیشینه‌ای طولانی در کاهش ریسک‌های مرتبط با مواد غذایی و ترویج تولید و مصرف غذای سالم دارد.