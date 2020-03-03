به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید تام کروز تاریخ اکرانش را ۲ روز جلوتر انداخت تا ۲۴ ژوئن (۴ تیر ۹۹) و در یک روز چهارشنبه کار اکرانش را شروع کند.
پارامونت دیروز دوشنبه در بیانیهای اطلاع داد که ادامه «تاپ گان» که در آن تام کروز بار دیگر در نقش کاپیتان پیت ماوریک میچل ظاهر میشود، در این تاریخ اکران خواهد شد.
در تریلری که اخیراً از فیلم منتشر شده کروز بار دیگر در نقش یک خلبان دیده میشود و از وی به عنوان محبوبترین خلبانهای برنامه یاد میشود.
«تاپ گان: ماوریک» را جوزف کوشینسکی کارگردانی کرده که ادامهای بر فیلم کلاسیک محصول ۱۹۸۶ است. فیلمنامه این فیلم را پیتر کریگ، جاستین مارکس و اریک وارن سینگر نوشتهاند.
«اسلحه برتر» یا «تاپ گان» محصول ۱۹۸۶ به کارگردانی تونی اسکات ساخته شده بود و اولین فیلم مهم تام کروز بود که با فروش خیلی بالا موجب به شهرت رسیدن کروز و نیز پرفروشترین فیلم سال شد.
در فیلم اصلی گروهی از خلبانان جوان در آموزشگاه سلاحهای جنگی نیروی دریایی تمرینات خیلی سختی انجام میدهند. اکنون ۳۴ سال پس از آن فیلم ماوریک به مربی خلبانی تبدیل شده و به نسل جدیدی از خلبانان درس خلبانی میدهد.
در فیلم جدید مایلز تایلر در نقش پسر خلبان همکار کروز بازی میکند. نقش این خلبان را آنتونی ادواردز در فیلم اصلی بازی کرده بود و حالا پسر او تحت حمایت کروز است.
وال کیلمر نیز بار دیگر در نقش تام کازانسکی (آیسمن) بازی کرده است. جان هم، اد هریس، لوییس پولمن، چارلز پارنل، جی الیس، بشیر صلاحالدین، دنی رامیرز و مونیکلا باربارو دیگر بازیگران فیلم جدید هستند.
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